Rings um den Zunftball

Viele kleine Überraschungen gab es beim Zunftball in der Tonhalle: So wurde das 4444. Mitglied begrüßt und die ehemaligen Regisseure bekamen den Zunftballstern.

Im Sternenhimmel

Was für eine Überraschung: Beim großen Finale am Freitagabend gab es eine unerwartete Ehrung für die langjährigen Regisseure Anselm Säger und Alex Brüderle: Ihre Nachfolger Olli Kienzler und Timo Klötzl überreichten ihnen im Namen des ganzen Zunftball-Teams in Anlehnung an den Walk of Fame in Hollywood den Zunftball-Stern. Das kommt ja selten vor, aber diese Überraschung hat den beiden glatt die Sprache verschlagen, sie standen völlig gerührt auf der Bühne und nahmen die Geschenke und den begeisterten Applaus des Publikums entgegen. „Die Sterne sind aus bruchsicherem Glas, die könnt ihr überall einbauen und drüberlaufen: In der Dusche, im Hof, vorm Bett“, gab es Tipps von Olli Kienzler.

Gut gemacht

Der erste Ball der neuen Regisseure Olli Kienzler und Timo Klötzl war mit Hochspannung erwartet worden, immerhin haben ihre Vorgänger die Meßlatte ziemlich hoch gelegt. Da Kienzler auch noch Schwenninger ist, war die große Frage: Werden die Lieblingsfeinde aus dem Neckarstadtteil jetzt geschont, gibt es vielleicht kenie Schwenninger-Witze mehr? Weit gefehlt! Es gab nicht nur jede Menge Witze und Gags, Schwenningen wurde sogar mehrfach gleich im Casino verzockt. Und außerdem gehört Olli Kienzler ja seit Jahren „zu uns“, wie sein Kompagnon Klötzl bei der Begrüßung liebevoll meinte. Die Feuertaufe haben die beiden mit Bravour bestanden: Der Ball war abwechslungsreich und witzig und man ist gespannt auf mehr!

Nummer 4444

Da staunte der evangelische Dekan Wolfgang Rüter-Ebel nicht schlecht, als bei der Begrüßung der Ehrengäste die Scheinwerfer auf ihn gerichtet waren und Zunftmeister Anselm Säger auf ihn zueilte. „Das ist unser jüngstes Mitglied, er ist erst vor wenigen Tagen eingetreten“, erklärte Säger. Die Aufmerksameit wurde dem Dekan aber zuteil, weil der das 4444. Mitglieder der Historischen Narrozunft geworden ist. „Bei solch einer Schnapszahl lassen wir uns nicht lumpen und spendieren einen Schnaps“, lachte Säger. Rüter-Ebel bekam sogar zwei: „Er hat ja einen Doppelnamen.“

Unterwegs zur Wahl

Alt-Ministerpräsident Erwin Teufel ist mit seiner Frau treuer Besucher des Zunftballs in Villingen. Ganz bescheiden stellt er sich hinten in der Schlange an und wartet geduldig auf den Einlass. Selbst als Ehrenzunftmeister Wöhrle ihn durch eine Nebentüre hineinbitten will, winkt er nur ab. Dass er sich die Zeit für den Ball nimmt, ist nicht selbstverständlich. Ist er doch am Samstag auf dem Weg nach Berlin, um bei der Wahl des Bundespräsidenten teilzunehmen. „Das ist meine elfte Wahl“, so Teufel stolz.