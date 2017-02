Villingen-Schwenningen Ringen um Trägerschaft für Jugendkulturzentrum

Das Jugendförderungswerk, geleitet von Nicola Schurr und die ProKids Stiftung von Joachim Spitz haben ihre Bewerbung abgegeben. Die Stadt will sich dann im März entscheiden.

Wenn der Technische Ausschuss am Dienstagabend die Arbeiten für das Jugendkulturzentrum an das Architekturbüro Eisele aus Villingen-Schwenningen vergeben wird, bleibt eine wichtige Frage weiter ungeklärt. Wer wird künftig die Trägerschaft für den im Oktober des vergangenen Jahres genehmigten, rund 2,5 Millionen Euro teuren, Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Familienparks, übernehmen?

"Ich stehe bereit", sagt Joachim Spitz, Leiter der ProKids Stiftung. Bekommt er die Trägerschaft, wird er einen Eventmanager und einen Geschäftsführer für die Arbeit einstellen. "Ich mache das dann professionell", sagt er. Mit dem Jugendamt ist er bereits in Kontakt, gerade richtet er die Unterlagen zusammen, um als Jugendhilfeträger anerkannt zu werden.

"Wir sind soweit gerüstet", sagt Nicola Schurr, neuer Vorsitzender des Jugendförderungswerks. "Wir haben 15 Jahre dafür gekämpft, wir wissen, um was es geht." Nachdem die Lösung eines Trägerverbundes aus Jugendförderungswerk und anderen Wohlfahrtsorganisationen für Schurr vom Tisch ist, will das Förderungswerk nun alleine die Trägerschaft übernehmen. Jedenfalls formal. "Wir würden jederzeit mit anderen Vereinen und Verbänden zusammenarbeiten", sagt Schurr. So hatten die Malteser bereits angedeutet, dort auch mal Kurse zu machen. Es soll, so das Ziel von Schurr, nicht nur ein Jugendzentrum werden. Denkbar sind auch Inklusionsprojekte, ein Skatepark oder Veranstaltungen des Folk Clubs. "Es soll ein Raum für Alle werden."

Schurr ist Mitglied der SPD, das soll in diesem Zusammenhang jedoch keine Rolle spielen, versichert er. "Es geht um die Sache, es sind auch Mitglieder der Freien Wähler und der CDU im Jugendförderungswerk. Wir haben das Projekt ins Leben gerufen, bevor viele von uns in eine Partei gegangen sind."

Die größte Herausforderung für Schurr besteht darin, genügend Ehrenamtliche zu finden, die die Aufgaben konstant erledigen können. Zwischen 30 und 40 Leute, schätzt Schurr, wären notwendig. Dafür rührt er die Werbetrommel. Bei einem Infoabend nach der Fasnet, einen genauen Termin gibt es noch nicht, soll dem Gemeinderat und allen anderen Interessierten das Konzept vorgestellt werden. Derzeit sehen sie sich nach Fördermöglichkeiten auf Landesebene um. Den Geschäftsführerposten, den würden sie von der Stadt gefördert bekommen.

Zwei Bewerber, zwei Konzepte. Ein Unternehmer: Spitz hat bereits das Budget für zusätzliches Personal. Ein Idealist: Schurr akquiriert die für die Aufgabe nötigen Ehrenamtlichen. Die Verwaltung bereite derzeit, so Pressesprecherin Oxana Brunner auf Nachfrage, eine Vorlage für den Jugendhilfeausschuss im März vor. Dort sollen die eingegangen Konzept vorgestellt werden. Grundsätzlich, sagt sie, sei man offen, ob es einen Trägerverbund oder einen einzelnen Träger geben werde.

