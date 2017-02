VillingenSchwenningen Rietvögel bieten Ball der Extraklasse

Furioses Fastnachtsprogramm begeistert das Publikum: Drei unterhaltsame Stunden voller Tanz, Gesang und Spaß – und vom Sketch bis zur Ballettnummer ist alles dabei

Die Rietvögel können es einfach: Der Rietball des Jahrgangs 2017 war wieder einmal ein Abend der Extraklasse. Mit einem Bühnenprogramm mit viel Liebe zum Detail, Charme und grandiosen Musik-Einlagen hat der Fasnetsverein die zahlreich erschienenen Gäste hellauf begeistert. Nach der dreistündigen, vor Kreativität sprühenden Show waren sich die Zuschauer alle einig: Die Rietvögel wissen einfach, wie gefeiert wird.

Pünktlich um acht Uhr marschierte der Vorstand in den vollbesetzten Saal im Münsterzentrum. Und die Rietwieberkapelle heizte den Fasnetsfreunden mit närrischer Musik ordentlich ein. Schon jetzt wurde kräftig und lachend geschunkelt. Dabei hatte der Abend gerade erst angefangen.

Als Begrüßung versprach der Vorsitzende Klaus Paulus einen unterhaltsamen Abend – und er sollte Recht behalten. Gleich zu Beginn stellte das Kinderballett unter Beweis, dass der Verein keinerlei Nachwuchssorgen zu befürchten hat. Drei kleine Rietvögel kratzten ihren ganzen Mut zusammen und stimmten die Gäste ein. Für den Einsatz wurden sie mit viel Applaus belohnt – und die Gäste forderten frenetisch eine Zugabe.

Durch das Programm führten die „zwei Rietwieber-Aspirantinnen“ – Peter Haas und Peter Kerber. Humorvoll, an manchen Punkten überspitzt und mit viel Selbstironie unterhielten sie das Publikum. „Ich möchte zu den Rietwiebern“, meinte Peter Kerber. „Die Figur hast du ja schon dafür“, antwortete ihm der andere Rietwieber-Aspirant schlagfertig und hatte damit die Lacher gleich auf seiner Seite.

Anschließend präsentierte die Familie Rödel mit Vater Thomas und seinen beiden Söhnen Jan und Ben ein herrlich schräges Gespräch am Esszimmertisch. Die Jungen stellten dabei viele Fragen zu dem Verhältnis zwischen Mann und Frau, die ihren Papa Thomas sichtlich ins Schwitzen brachten. „Papa, warum heißt es eigentlich Muttersprache“, wurde er gefragt. „Na, das ist doch klar. Weil Papa nie zu Wort kommt“, rief sein Sohn in den Saal. Viele der dargestellten Szenerien waren vielen Gästen wohl bekannt und sie johlten vor Lachen.

Ein Programmpunkt jagte den nächsten. Nach der musikalischen Nummer von Schneewittchen und den singenden Zwergen übernahmen die Rietwieber das Kommando und legten einen Auftritt hin, der den Zuschauern vor Lachen Tränen in die Augen trieb. „Wenn ich heute kein Rietwieb wär, dann wär ich Polizist“, so die Devise einer Dame. Nach und nach füllte sich die Bühne mit einer Malerin, Feuerwehrfrau oder Ballerina.

Am Ende herrschte ein wildes Durcheinander auf der Bühne, wobei die Koordination nicht immer leicht fiel. Und das sehr zur Belustigung der Gäste. Da konnte es natürlich auch passieren, dass eine der Akteurinnen den Pinsel ihrer Nachbarin im Gesicht hatte. Ein Missgeschick, das den Saal endgültig zum Toben brachte.

Auch das Gesangstrio Klaus Paulus, Andreas Müller und Barbara Stern gehört mittlerweile als die schrägen Vögel zum festen Repertoire des Rietobeds. Dieses Mal sangen sie über die kleinen Probleme, die bei den jährlichen Ausflügen des närrischen Vereins auftreten können, wenn der Bus nur eine Toilette beherbergt.

Schon nach kurzer Zeit forderte Klaus Paulus die Zuschauer zum Mitsingen auf und die ließen sich nicht zweimal bitten.

Den Höhepunkt des Abends setzte aber eine andere Truppe: Wie so oft waren die Rietkrähenfüße und ihr Männerballett der Schlusspunkt und finale Akt des Abends.

Und dieses Finale hatte es in sich. Männer in Rocker-Kutten und Netz-Hemden nahmen den Saal ein und lieferten eine wahrlich spektakuläre Choreographie ab. Doch dann passierte das völlig Absurde: Ein Schlagabtausch zweier vermeintlich verfeindeter Lager endete in einer romantischen Aufforderung zum Tango-Tanzen – so etwas Skurriles gab es beim traditionellen Ball selten. Herrlich komisch zum Zuschauen. Mit langanhaltenden Beifall bedankte sich das Publikum bei allen Akteuren für diesen kurzweiligen Abend, um noch bis tief in die Nacht zu schunkeln und zu feiern.