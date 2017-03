VillingenSchwenningen Rietheim will sich eine Schul-Mensa gönnen

Der Ortschaftsrat des Villinger Stadtbezirks stimmt den Plänen für einen Anbau prinzipiell zu. Die vorhandenen Schulräume sind angeblich nicht ausreichend für die Betreuung und Verköstigung der Kinder.

VS-Rietheim – Auf der Tagesordnung für die jüngste Sitzung des Ortschaftsrats Rietheim stand der Grundsatzbeschluss über einen Mensaanbau in der Schule. Und dieses Thema hatte es in sich, hatten doch die Befürworter fast 20 Unterstützer organisiert, die bei der Debatte im Ortschaftsrat auch vielfältig zu Wort kamen. Die Folge war, dass die wenigen kritischen Stimmen aus dem Ortschaftsrat in der allgemeinen Zustimmung fast untergingen. Dass am Ende der Diskussion der Ortschaftsrat sich bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung dafür aussprach, das Projekt zumindest offiziell anzugehen, war die logische Folge. Man beauftragte das zuständige Fachamt mit der Planung für einen Mensaanbau.

Der Abstimmung vorausgegangen war eine eineinhalbstündige Diskussion über die aus Sicht der Befürworter aktuell untragbare Situation, die beim gemeinsamen Mittagessen von Schul- und Kindergartenkindern vorherrsche, über die Notwendigkeit, mittels eines Anbaus Abhilfe zu schaffen, aber auch über die schwierige politische Durchsetzbarkeit des Ansinnens.

Ortschaftsrat Bernd Bucher bemängelte die bisherige zögerliche Herangehensweise und warf Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler vor, eine bereits vor zwei Jahren erstellte Kostenschätzung in der Schublade liegen zu haben. So könne der Ortschaftsrat keine Beschlüsse fassen, klagte Bucher. Gudrun Furtwängler wies die Vorwürfe der Untätigkeit zurück und verwies auf eine ganz aktuelle Zusage, die sie vom zuständigen Amtsleiter Stefan Asfalg erhalten habe. Dieser habe ihr zugesichert, dass bei einem positiven Grundsatzbeschluss des Ortschaftsrats sein Amt tätig werde.

Klar ist allerdings, dass über eine solche Maßnahme – die Rede ist von einer Investition von 300 000 Euro – der Gemeinderat entscheiden muss. Hilfreich sei hier mit Sicherheit die Rückstellung von insgesamt 90 000 Euro, die man bereits vorgenommen habe, meinte Furtwängler. Die Aufgabe der Ortsverwaltung sei es jetzt, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und hier erhielt die Ortsvorsteherin, die keinen Hehl aus ihrer Einstellung pro Mensa machte, vielfältige Unterstützung aus der Zuhörerschaft.

Eva Krotki, Schulleiterin an der Grundschule in Rietheim, meinte, dass aktuell etwa 40 Kinder einen Bedarf für eine Mittagsverpflegung angemeldet hätten und dass die aktuelle Situation in einem zugigen Durchgangsraum auf Dauer keine Lösung sei. In die gleiche Kerbe hieb Heike Etter vom Elternbeirat. Michael Käfer sprach davon, dass man mit dem jetzigen Provisorium in Zugzwang sei. Dem Einwand von Ortschaftsrat Martin Heine, dass man sicherlich auch im Gebäudebestand der Schule fündig werden könne – vor 30 Jahren habe die Schule doch auch Platz für 120 Kinder geboten – widersprach die Schulleiterin mit Verweis auf neue pädagogische Ansprüche, für die man viel mehr Platz benötige als noch vor ein paar Jahren. Zuvor hatte bereits die Leiterin des Kindergartens, Uta Weinmann, erklärt, dass es auch hier Wartelisten gebe. Argumenter, dass man die gesamte Ortschaft attraktiv halten müsse, gingen in den Argumenten, die pro Mensa vorgebracht wurden fast unter.

Die Grundschule

In der Grundschule VS-Rietheim werden aktuell 40 Schüler in zwei kombinierten Klassen unterrichtet. 27 dieser Kinder haben Bedarf an unterschiedlichen Tagen für ein Mittagessen angemeldet, hinzu kommen noch etwa vier Kinder aus dem Kindergarten. In Ergänzung zu den verlässlichen Unterrichtszeiten bietet die Grundschule Rietheim Eltern und Schülern eine Kernzeitbetreuung an. Durch dieses Angebot wird eine Betreuung vor und nach dem Unterricht sichergestellt. Die Kernzeitbetreuung wird Montag bis Freitag von 7.30 bis 8.25 Uhr und von 11.25 bis 13 Uhr angeboten. Die Betreuung findet in den Räumen der Schule statt.