Villingen-Schwenningen Rietheim bekommt schnelles Internet

Vor allem die Firmen warten dringen auf den Glasfaseranschluss, das wurde bei einer sehr gut besuchten Info-Veranstaltung am Dienstagabend deutlich.

Großes Interesse am Thema Breitbandanschluss zeigte die Rietheimer Bevölkerung in der Turn- und Festhalle, wo Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, die Bürger über Details der geplanten Glasfaser-Hausanschlüsse informierte.

Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler begrüßte die etwa 200 Anwesenden mit den Worten „Das Thema geht uns alle was an, wir stehen in den Startlöchern.“ Besonders die Anwohner und Firmen im Gewerbegebiet Hinterhofen warten dringend auf schnelles Internet. Wenn alles klappt, soll im Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Cabanis erläuterte die Situation so: „Rietheim ist ein Ort, der alles in punkto Internet hat. In den Gebieten, wo Kabel liegt, ist die Versorgung ganz in Ordnung, anderswo eher schlecht bis sehr schlecht. In Rietheim sollen aber nun alle auf einmal die Möglichkeit bekommen, sich ans Glasfasernetz anschließen zu lassen, und nicht nur die schlecht versorgten Straßen.“ Denn auch Privathaushalte brauchen zunehmend das von der neuen Technologie gelieferte Datenvolumen von mindestens 50 Mbit/s, etwa wenn in einer Familie gleichzeitig mehrere Nutzer auf die Datenleitung zugreifen oder die Kinder datenintensive Computer-Spiele und Filme herunterladen.

Cabanis betonte, wie wichtig es sei, sich jetzt für einen Anschluss zu entscheiden, da der nachträgliche Einbau deutlich teurer werde und unter Umständen nur mit großen zeitlichen Verzögerungen erfolgen könne. Wer zunächst keinen Hausanschluss wünscht, kann die Ablage eines Hausanschlussröhrchens auf seinem Grundstück beantragen. Ob eine solche Ablage tatsächlich hergestellt wird, entscheidet die Stadt unter Kostenaspekten erst, nachdem alle Anträge vorliegen. Die Bürger, die über das Fernsehkabel des Anbieters Unity Media versorgt werden, forderte Cabanis auf, mit Hilfe des Bedarfsnachweises oder einer Geschwindigkeitsmessung ihren Anspruch auf Anschluss ans Glasfasernetz geltend zu machen. In der regen Fragerunde wurden schließlich Themen wie die Kosten des Hausanschlusses, Nutzung bereits bestehender Leerrohre, steuerliche Aspekte und Verlegung mittels Einschießen erörtert.