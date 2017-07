Villingen-Schwenningen Riesige Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen in VS

Riesige Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen in VS

Wohnungsbaugesellschaft legt Geschäftsbericht vor: Überschuss sinkt wegen Projekt in Sperberstraße. Dort werden ab September alte Wohnblocks abgerissen und durch Neubauten ersetzt.

Villingen-Schwenningen – Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wbg), die vor 90 Jahren gegründet worden ist, stuft die Nachfrage nach günstigen Mietwohnungen als unverändert "hoch" ein. "Im Vergleich zu der Situation in den großen Metropolen ist die Lage bei uns sicher nicht dramatisch, aber wer eine Mietwohnung sucht, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen", erklärt Geschäftsführer Rainer Müldner. Mit der Fertigstellung des Projekts Neckarfair hat die Wbg 47 neue, preisgünstige Wohnungen geschaffen, die alle bereits vermietet sind. Im Geschäftsbericht 2016, den Müldner am Mittwoch im Gemeinderat den Stadträten vorstellt, stehen die genauen Zahlen zu dem Projekt: "6,3 Millionen Euro haben wir hier investiert", erklärt der Geschäftsführer. Ein Anschluss-Projekt ist in der konkreten Planung: In der Sperberstraße in Villingen werden ab September einige alte Wohnblocks abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Im April 2018 soll der Spatenstich sein, mit dem Einzug der Mieter rechnet Rainer Müldner Ende des Jahres 2019. Da die Gebäude, die abgerissen werden, 2016 abgeschrieben worden sind, sind die Zahlen 2016 schlechter ausgefallen: Der Jahresüberschuss sank von 702 357 Euro (2016) auf 204 552 Euro.

Einen hohen Stellenwert hat die Modernisierung des Wohnungsbestandes, die Wbg bewirtschaftet 1431 Mietwohnungen, davon sind 90 Seniorenwohnungen und 146 Studentenwohnungen. Ein Großprojekt ist für die Wohnungsbaugesellschaft die Quartiersanierung in der Schwenninger Grabenäckerstaße: Hier wurde beispielsweise eine 40 Jahre alte Heizung gegen eine Pelletsheizung ausgetauscht.

Wie Rainer Müldner betont, sei es Ziel der Wbg, die Wohnungen mit ihrem Umfeld qualitativ zu erhalten und zu verbessern. Hier sieht er aber auch ein Risiko für die Zukunft: Die aus der Hausbewirtschaftung erzielten Überschüsse müssen ausreichen, die Wohnungen zu erhalten und zu verbessern und ältere Wohnungen zeitgemäß zu sanieren. Dem Schuldenstand von rund 34 Millionen Euro steht Eigenkapital von 27,5 Millionen Euro gegenüber. "Damit liegen wir bei einer Eigenkapitalquote von 44 Prozent", so Müldner. Das sei ein im Landesvergleich gutes Ergebnis.