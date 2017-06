Villingen-Schwenningen Riesenschaden von 27000 Euro nach Einbruch in EMS-Studio

Diebe nehmen in Villingen-Schwenningen Westen und Großgeräte mit. Auch ein zweites Studio ist betroffen. Die Inhaber rätseln über über die Hintermänner.

Diebe brachen in den vergangenen Tagen gleich in zwei so genannte EMS-Studios ein. Sie bedienen einen boomenden Markt und bieten ein Elektro-Myo-Stimulationstraining (EMS) an, bei dem Strom zum Aufbau von Muskeln genutzt wird. Während der Schaden des ersten Diebstahls in der "EMS-Lounge" in der Schwenninger Straße mehrere Tausend Euro beträgt, beläuft er sich beim aktuellen Fall im Romäusring auf über 27 000 Euro, so die Auskunft der Polizei. Daher muss Fabian Eichhorn sein erst seit einem halben Jahr geöffnetes Studio „Body Street“ in der Villinger Innenstadt diese Woche schließen. Ob es nächste Woche weitergeht, ist derzeit offen. Die Verhandlungen mit der Versicherung seien ein Papierkrieg und er möchte so schnell wie möglich das Training wieder anbieten.

„Mit Brachialgewalt“, offensichtlich mit einem Stemmeisen, machten sich die Diebe in der Nacht von 20. auf 21. Juni an der Tür von "Body Street" zu schaffen. Dienstagabend um 19.15 schloss Eichhorn ab, da war noch alles in Ordnung. Mittwochmorgen um 8.15 stutzte eine Kollegin von Eichhorn bereits beim Näherkommen, die Tür stand leicht offen. Dann der Schock: Das Studio war ausgeräumt. Mitgehen ließen die Täter zwei Großgeräte im Wert von je 10 000 Euro, so Eichhorn, außerdem 12 Trainingswesten mit Elektroden, über die das Stimulationstraining auf den Geräten betrieben wird. Zurück ließen die Einbrecher eine wertvolle Stereoanlage, ein Handykabel wiederum zählte zur Beute.

Es ist innerhalb weniger Tage bereits der zweite Diebstahl in ein EMS-Studio. Beim ersten Einbruch am 9./10 Juni in der Schwenninger Straße hatten es die Täter auf Arm-, Bein- und Gesässgurte sowie ebenfalls Westen abgesehen, bestätigte Kevin Apelt von der "EMS-Lounge". Ob es sich um die gleichen Täter handele, sei natürlich Gegenstand der Ermittlung, erklärte Polizeisprecher Harri Frank, mehr könne zu den Fällen derzeit nicht gesagt werden.



Nicht auszuschließen sei aus Sicht von Bodystreet-Inhaber Eichhorn, dass der Boom des EMS-Trainings Diebe anlocke. Möglicherweise werden die Geräte später im Internet verkauft. Ihm jedenfalls wäre es am liebsten, wenn „die Polizei die Täter findet und ich alles zurückerhalte“. Daher hofft er auch auf Zeugen. Für den Abtransport benötigten die Diebe mit Sicherheit einen Lieferwagen, auch das könnten Nachbarn beobachtet haben. Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/6010 entgegen.

Kevin Apelt musste sein Studio einen Tag schließen, glücklicherweise erhielt er beim Hersteller sofort Ersatz. Doch solch ein Einbruch könne existenzbedrohend sein, vor allem wenn man länger zumachen müsse. Er vermutet, dass das gestohlene Equipment ins Ausland geht, in Deutschland sei es kaum zu verkaufen. Apelt und Eichhorn zogen bereits Konsequenzen – sie sichern nun ihre Studios zusätzlich ab.