Villingen-Schwenningen Riesen-Jubel in Unterbaldingen über 15 000 Euro

Musikverein wird Gesamtsieger beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER Medienhaus. 41 Vereine freuen sich über den Geldsegen von mehr als 100 000 Euro.

Am Montagabend versammeln sich auf der Bühne der Neuen Tonhalle in Villingen nacheinander die Vertreter von 41 Vereinen, in der Hand eine Urkunde und einen Scheck, und strahlen um die Wette. Es ist der Moment der Sieger des Vereinswettbewerbs der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Medienhaus SÜDKURIER. Insgesamt 100|000 Euro wurden auch bei der inzwischen fünften Auflage des Wettbewerbs an die Vereine ausgeschüttet, die mit ihren Projekten im Vorfeld die Leser des SÜDKURIER überzeugen konnten. Insgesamt hatten sich 85 Vereine beworben.

Für Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar, ist der Wettbewerb "ein Beweis dafür, wie bunt das Vereinsleben im Schwarzwald ist." Und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz betont, dass es bei dem Wettbewerb auch darum gehe, "sich starkzumachen für die, die hinter den Kulissen ein stückweit die Gesellschaft zusammenhalten." Was man gemeinsam erreichen kann, das zeigen Vereine, so auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Schirmherr der Veranstaltung, per Videobotschaft.

Die Preisträger

Den ersten Platz des Vereinswettbewerbs gewinnt der Musikverein Unterbaldingen (15 000 Euro). Mit dem Geld will der Verein die 25 Jahre alten Uniformen ersetzen. 4000 Euro, und damit der zweite Platz in der Region VS, gehen an die Stadtmusik Schwenningen für Blasinstrumente für Drittklässer. Weitere Preise bekamen der Musikverein Brigachtal (3000 Euro) und der FC Dauchingen (2000 Euro).

Über 1000 Euro freuen dürfen sich der Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim, der Hockey-Club Villingen, der FSV Schwenningen, der Musikverein Fischbach sowie der Angelsportverein Unterbaldingen. Der Verein Modelleisenbahnfreunde Schwenningen, bekommt 1000 Euro und zusätzlich 2000 Euro des Jurypreises, der vergeben wird von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Arendt Gruben. Gewinner des Jurypreises ist der Allgemeine Fahrrad-Club (5000 Euro). Alle weiteren Preisträger werden nachberichtet.

Der Wettbewerb

Menschen im Ehrenamt standen beim großen Vereinswettbewerb 2017 von Sparkasse Schwarzwald-Baar und Medienhaus SÜDKURIER bereits zum fünften Mal im Mittelpunkt. Erneut wurden die besten nachhaltigen Projekte prämiert, in diesem Jahr erneut auch durch Jury-Preise. 2010 war die erste Auflage des Vereinswettbewerbes über die Bühne gegangen, dreimal gab es auch einen Schulwettbewerb. Auch in diesem Jahr war die Beteiligung groß, 85 Vereine aus dem Raum Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und dem Gebiet zwischen Triberg, St. Georgen und Furtwangen haben sich beworben. Im Vorfeld wurden die Vereine vorgestellt, die sich für die Abstimmung durch die Leser qualifiziert hatten.