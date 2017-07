Villingen-Schwenningen Reservierungen für "Lange Tafel" vergeben  Stadt verlost Picknickkörbe

Die "Lange Tafel" wird ein besonderes Ereignis im Jubiläumsjahr. Das zeigen auch die Reservierungen: Die Veranstaltung am Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr auf der Schwenninger Straße ist ausverkauft, alle Tische wurden bereits vergeben.

Spontan-Picknicker sowie Besucher, die einfach über das Gelände schlendern möchten, sind laut Pressemitteilung der Veranstalter willkommen. Am 15. Juli werden die Stadtteile Villingen und Schwenningen entlang der Schwenninger Straße mit Hunderten Tischen verbunden. So soll eine einzigartige Mischung aus Picknick, Straßenfest und Open-Air-Festival entstehen. Besucher können mit Picknickkorb, Rucksack oder Bollerwagen zum kommen und mit ihren selbst mitgebrachten Speisen an einem der Tische Platz nehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind Tischreservierungen nicht mehr möglich, es werden jedoch Tische für Spontanbesucher freigehalten.

Aber es soll nicht nur gepicknickt werden: Von Beginn an bis zum offiziellen Veranstaltungsende um 22 Uhr wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Musiker, Tänzer, Chöre, Theatergruppen, Walking Acts und viele weitere lokale Akteure werden an den Tischen vorbeiziehen oder an festen Stationen auftreten. Auf technische Verstärkung wird bewusst verzichtet – die Straße ist Bühne und Kulisse zugleich.

An jedem Tisch der "Langen Tafel" finden ab 16.30 Uhr acht Personen Platz. Um 17 Uhr beginnt das Rahmenprogramm. Reservierte Tische, die bis 17.30 Uhr nicht belegt wurden, sind wieder frei verfügbar. Außerhalb der Schwenninger Straße sollte sich nur auf den Feldwegen aufgehalten werden. Speisen werden selbst mitgebracht, Getränke können vor Ort erworben werden. Am Eiswagen der Sparkasse Schwarzwald-Baar gibt es gratis Eis. Besucher werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Shuttle-Bus zu kommen. Die Busse pendeln zwischen den Bahnhöfen in Villingen und Schwenningen und dem Veranstaltungsgelände. Sie fahren von 16 bis 17 Uhr im 15-Minuten-Takt, anschließend alle 30 Minuten. Von 22 bis 23 Uhr pendeln sie im 15-Minuten-Takt. Der letzte Bus fährt um 23.30 Uhr. Es gibt keine Parkplätze.

Um für das große Picknick perfekt ausgestattet zu sein, verlost das Amt für Kultur zehn sommerliche Picknickkörbe. Die Teilnehmer sollen dafür zeigen, wie sie sich die "Lange Tafel" vorstellen. Es kann gemalt oder eine Collage gebastelt, ein Gedicht geschrieben oder ein Foto eingereicht werden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Teilnahmeschluss ist der 5. Juli.

Informationen zum Wettbewerb sowie Informationen zu den auftretenden Akteuren im Internet: www.langetafel-vs.de