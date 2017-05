Villingen-Schwenningen Renommierte Villinger Gastronomie zu: Kapuziner-Hof wird erneuert

Im September soll ein neuer Gastronom in das Haus mit bewegter Geschichte einziehen. Vertrag mit bisheriger Pächterfamilie nicht verlängert

Der Kapuzinerhof gehört zu einem der schönsten Restaurants in Villingen. Seit Mitte Mai hat er zur Überraschung vieler geschlossen. Der Pachtvertrag mit der Gastronomenfamilie Sanseverino wurde nicht verlängert. Nun wird die exakt 468 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss von Eigentümer Gysbert Velthuizen erneuert. Dort will voraussichtlich im September ein Villinger Gastronom einen Betrieb mit Café, Eisdiele und einem erneuerten Gastronomie-Bereich eröffnen.

In einem Aushang informiert Martina Sanseverino ihre Gäste, dass das Restaurant leider seit 12. Mai geschlossen sei – „aufgrund eines auslaufenden Pachtvertrags, dessen Verlängerung vermieterseits nicht gewünscht wird“. Velthuizen sieht die Sache anders: Die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, sei in Einvernehmen getroffen worden, teilte er auf Anfrage mit. Details möchte er nicht nennen. Martina Sanseverino schilderte das Verhältnis aber als von Anfang an schwierig. 2007 habe sie das Objekt vom damaligen Eigentümer, dem EPM-Fonds in München, angemietet. Nach vier Jahren wurde das Gebäude von EPM an die Velthuizens verkauft, die den Pachtvertrag und dessen Konditionen mitkaufen mussten, so umriss Sanseverino die weitere Entwicklung. Von Anfang an hätten sich die Vorstellungen des neuen Eigentümers nicht mit den vom Pächter ausgehandelten Konditionen gedeckt, erklärte die Gastronomin. Eine Verlängerung des Pachtvertrages sei schon damals nicht gewünscht gewesen.

Nach der Schließung jetzt seien Sanseverino Gerüchte zu Ohren gekommen, ihr Gastronomiebetrieb sei insolvent. Das weist sie ausdrücklich zurück, bis zum Schluss lief das Geschäft mit täglich gut funktionierendem Mittagstisch und einer kompletten Auslastung am Wochenende. Der Abschied aus Villingen falle ihr nicht leicht. Allerdings sei sie weiterhin im Ristorante Delfino in der Hauptstraße 15 in Rottweil aktiv, dort könnten auch die für das Villinger Restaurant gekauften Gutscheine eingelöst werden.

Für den Kapuziner-Hof, der sich in der Vergangenheit bereits einen guten Namen als Speiselokal gemacht hatte, und wo vor allem im Sommer der Innenhof ein besonderes Ambiente ausstrahlt, wird bald eine neue Ära anbrechen. Velthuizen wird in die Sanierung nach eigenen Angaben über 300 000 Euro stecken. Auch die Außenfassade muss erneuert werden. An einen Verkauf denkt er nicht, allenfalls über eine alternative Nutzung des Gastronomiebereichs habe er sich bereits Gedanken gemacht. So schwebte ihm auch vor, dort eine Markthalle einzurichten. Doch derzeit geht er davon aus, dass der mit dem Gastronomen angestrebte Vertrag zustandekomme. Das übrige Gebäude werde wie bisher genutzt.

Der Kapuziner-Hof hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Unter Helmut Thanheiser entwickelte er sich bis zum abrupten Ende 2003 zu einer gastronomischen Top-Adresse. Danach verpachtete der Eigentümer Helmut W. Falk, ein gebürtiger Villinger, das Restaurant neu. In dem Gebäude in der Niederen Straße hatte sich übrigens auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft angesiedelt. Nach Insolvenz der Falk-Gruppe ging das prächtige Haus an den Immobilienfonds. 2010 sollte es dann erneut veräußert werden, öffentlich genannt wurde damals ein Kaufpreis von 1,2 Millionen Euro.

Die Historie

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, der Grundstein für das Kloster wurde 1655 gelegt. Allerdings zog sich der Bau wegen der schlechten Finanzlage nach dem 30-jährigen Krieg hin. 1664 wurde die Kirche geweiht. 1806 endete das klösterliche Leben der Kapuziner in Villingen, auch wenn noch einige Brüder ein Bleiberecht genossen. 1820 wurde das Klostergebäude abgerissen, die Kirche, der heutige Kapuziner-Hof, zu einem Brauhaus umgestaltet. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts diente es als Militärhospital. 1907 erweiterte man das Geschäftshaus um Wohnungen in den oberen Etagen.