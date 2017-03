Villingen-Schwenningen Reiser fordert von der Stadt eine angemessene Ehrung der Meister-Sportler

Geht die Stadtverwaltung angemessen mit den erfolgreichen Sportlern aus Villingen-Schwenningen um? Nein, meint dazu Stadtrat Ernst Reiser. Er forderte in der Sitzung des Technischen Ausschusses einen offiziellen Ehrungstermin der Stadt für die erfolgreichen Basketballer der Schwenninger Panthers und für die Volleyballdamen des TV Villingen. Was meinen Sie? Stimmen Sie hier ab!

Wie berichtet, haben die Basketballer in dieser Spielrunde den Aufstieg in die Liga "Pro B", das entspricht der zweiten Bundesliga, geschafft. Die Volleyball-Damen des Turnvereins Villingen wiederum haben als Aufsteiger sensationell die Meisterschaft in der dritten Liga geholt, verzichten aber aus finanziellen Erwägungen auf den Aufstieg in die zweite Liga.

Oberbürgermeister Rupert Kubon erklärte auf den Vorstoß von Reiser, an eine gesonderte Ehrung der Meisterteams durch die Stadt sei nicht gedacht. Er habe beiden Mannschaften seine Glückwünsche ausgesprochen, bei den Basketballern sei er im entscheidenden Spiel persönlich vor Ort gewesen und habe gratuliert. Außerdem werde die Stadt in ihrem Amtsblatt auf den Erfolg der Sportler hinweisen. Dies sei in der Vergangenheit immer so praktiziert worden "und ist in dieser Weise auch angemessen", meinte Kubon.

Er halte dies nicht für angemessen, konterte Reiser, zumal das Amtsblatt nur noch hundert Abonnenten habe. Aus seiner Sicht sollte die Stadt die erfolgreichen Mannschaften in einem offiziellen Termin im Rathaus ehren.