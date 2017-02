Villingen-Schwenningen Rehaklinik Am Klosterwald besetzt zwei Chefarztstellen neu

Die Leitung der der geriatrischen und neurologischen Reha-Kliniken Am Klosterwald im Zentralbereich Villingen-Schwenningens ist wieder komplett.

Zwei neue Chefärzte sind für Gesundheit und Wohlergehen der Patienten in der Geriatrischen Rehaklinik Villingen-Schwenningen Am Klosterwald und in der Neurologischen Rehaklinik zuständig. Gerade in Zeiten eines vorherrschenden Ärztemangels sei es wichtig gewesen die beiden Posten mit kompetenten Fachleuten zu besetzen, sagt Geschäftsführerin Angelika Gebauer.

Der promovierte Mediziner O'Niel Som ist als ärztlicher Leiter der Geriatrischen Rehaklinik im Einsatz. Der 50-jährige Internist verfügt als leitender Oberarzt über langjährige Erfahrungen in der geriatrischen Rehabilitation und hat sich durch Weiterbildungen in Geriatrie, Palliativmedizin und Akupunktur zusätzlich qualifiziert. Bisher war der neue Chefarzt als leitender Oberarzt in Göppingen beschäftigt.

Neuer Leiter der Neurologischen Rehaklinik ist Rüdiger Blumenstein. Der promovierte Mediziner verfügt in seinem Fachgebiet ebenfalls über langjährige Rehabilitationserfahrung insbesondere in den Phasen C und D. Der 59-jährige ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und hat sich durch Weiterbildung zusätzlich für den Bereich Psychotherapie qualifiziert. Bisher war Rüdiger Blumenstein im thüringischen Bad Liebenstein und für kurze Zeit in einer Klinik in Bad Wildbach tätig.

Laut Geschäftsführerin Angelika Gebauer ist es nicht immer einfach, qualifizierte Mediziner zu finden, die über die notwendigen Zusatzausbildungen verfügen. Insgesamt kümmern sich 50 Mitarbeiter in beiden Kliniken um die Patienten. Beide Häuser verfügen über alle notwendigen Therapieeinrichtungen und entsprechend gut ausgebildetes Fachpersonal, so Gebauer.

Die Kliniken mit ihren je 44 Betten seien gut ausgelastet. Während die der Geriatrie fast immer ausgelastet seien, stünden in der Neurologie jedoch immer wieder noch Betten zur Verfügung. Das möchte Gebauer ändern.

Die Rehaklinik besteht jetzt seit 19 Jahren. Aktuell steht eine zweite Sanierungsphase an. Noch sind die Handwerker zugange, aber ab Anfang März stehen die Räume wieder den Patienten zur Verfügung. Dann präsentiert sich die Klinik im neuen Kleid.