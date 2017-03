Villingen-Schwenningen Reges Treiben bei den Pfadfindern in Haslach

Reges Treiben bei den Pfadfindern in Haslach

Die Gruppe Haslach zieht zufrieden Bilanz. Neue Mitglieder sind willkommen.

Nach eineinhalb Jahren hat die Pfadfindersiedlung Haslach ihre erste Vollversammlung in der Arche im Stadtteil Haslach veranstaltet. Diese wurde vom Stammesvorstand Martin Kocovski eröffnet. Der Rückblick auf das vergangene Jahr war sehr bewegt, weil vielfältige Aktionen in zwei Altersstufen veranstaltet worden waren. Die Gruppen hatten in den vorherigen Gruppenstunden einen Trupprat gewählt. Elias Grieninger und Lorin Khacho für die Pfadfinder und Enrique Kocovski und Jonathan Kühner für die Jung-Pfadfinder. Eines der ersten Unternehmen der Siedlung war der Erlebnishike der Pfadfinder. Ein Hike ist eine mehrtägige Erkundungstour durch ein unbekanntes Gebiet. Übernachtungsmöglichkeiten werden unterwegs gesucht, ebenso Plätze zum Kochen und Essen.

Die Jungpfadfinder unternahmen vergangenes Jahr eine siebentägige Radtour, welche die ganze Truppe noch stärker zusammengeführt hat. Dort konnte jedes Kind zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen oder der eigenständigen Erledigung kleinerer Aufgaben für die gesamte Gruppe, seine individuellen Fähigkeiten zeigen.

Da die Siedlung sich auch für die Gemeinde Bruder Klaus engagiert, wurde auf dem letztjährigen Gemeindefest eine Lagerfeuer–Experimentierstation aufgebaut. Alle Kinder konnten einzeln auf einem großen, selbstgebauten Holztisch üben, ein Lagerfeuer zum Brennen zu bringen. Das ging auch ganz ohne Feuerzeug und Streichhölzer.

Der Pfadfinderverband Bezirk Baar veranstaltet jedes Jahr ein Lager. Auch hier durfte man nicht fehlen. Der Bezirk war vergangenes Jahr auf dem Tipihof bei Sauldorf. Auf diesem dreitägigen Event wurde mit Pfeil und Bogen das meditative Schießen geübt und Indianerspiele mit kleinen und großen Abenteuern durchgeführt.

Das letzte größere Erlebnis der Pfadfinderstufe der Siedlung Haslach hat im Januar auf dem Diözesan-Winterlager „Track for kidz 2017“ mit tief eingeschneiten Zelten stattgefunden. Dort fand das Lagerleben, insbesondere das Kochen und der ganze Lagerabbau, unter Extrembedingungen statt.

Die Pfadfinder zeigten auf ihrer Vollversammlung Lagerfotos und führten als Premiere ihren neuen Kurzfilm mit dem Titel „Aufbruch“ vor. Drehbuchszenen, Filmaufnahmen, Musik, Regie und Schnitt wurden von den Jugendlichen selbst geplant, gemacht und gestaltet.

Frank Dörr Jugendreferent im Stadtjugendring war auf der Vollversammlung zu Besuch. Er fand die Vollversammlung sehr erfrischend und war überrascht, dass man auch mit Kindern eine solche machen kann. Zum Schluss wurden die diesjährigen Aktionen und Lager vorgestellt, die auf selbstgemalten Postern im Bild zu sehen sind. Neue Mitglieder sind willkommen.