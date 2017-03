VS-Villingen Realschüler lernen die Berufe der Zukunft kennen

Neuntklässler der Karl-Brachat-Realschule bekommen Coaching in MINT-Berufen. Von Tontechniker bis Entwickler virtueller Realität ist alles dabei.

Naturwissenschaften können richtig spannend sein. Tatiana Kalytta und Carolin Birk von Coaching for Future (auch Coaching4Future) präsentieren den neunten Klassen der Karl-Brachat-Realschule die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Sie sind dafür da, um das Interesse der Schüler für einen Beruf in diesem Bereich zu wecken. Die Schüler scheinen noch ein wenig ziellos zu sein. "Wer weiß schon, was er später machen will?" fragt Carolin Birk. Bis auf ein "Grafikdesigner" oder "was mit Chemie oder Grundschullehrerin" bleibt es still im Raum. Das erschreckt auch Frank Rosenstiel, den Klassenlehrer der 9a. "Sehr wenige Schüler wissen, was sie machen wollen. Die Berufswahl wird immer später erkannt." Er sei jedes Jahr bei der Veranstaltung dabei und finde sie super. "Es ist toll, wie die Schüler die Präsentation mitgestalten können."

Auf der Leinwand erscheint ein Video, das Musiker, Models, Sportler aber auch virtuelle Realität und Videospiele zeigt. Denn viele MINT Berufe lassen sich mit den Interessen der Kinder verknüpfen. Hinter jedem Film zum Beispiel steht ein ganzes Team, das sich um Tontechnik, Beleuchtung und Schnitt kümmert. Durch MINT-Berufe sind zudem Science-Fiction-ähnliche Technologien und Gebäude möglich. So soll Glas bald als Handydisplay oder als Küchentischdisplay verwendet werden.

Das Haus von morgen soll ebenso aus Glas gebaut sein. Selbst die Glaswände in Tierparks können als Displays für zusätzliche Informationen dienen, mithilfe des Prinzips der erweiterten Realität. Hierbei wird auf einem realen Bild ein digitales projiziert, wie bei der Handy-App Pokémon-Go. Für solche Produkte werden die MINT-Berufe Fachinformatiker, technische Produktdesigner und Elektroniker für Geräte und Systeme gebraucht. Das kleine MINT-Männchen auf der Leinwand zeigt, was für Bereiche am meisten bei diesen Berufen gefordert werden. "Man braucht hier viel Sitzfleisch", meint Birk. "Es ist viel Computerarbeit, aber man hat auch viel Kontakt zu Kunden."

Tatiana Kalytta und Carolin Birk sind nach dem Studium zu Coaching for Future gekommen. Wie die anderen Projekt-Mitarbeiter kommen sie aus naturwissenschaftlichen Fächern. Kalytta hat einen Abschluss in Geologiewissenschaften und Birk in Biotechnologie und Umweltschutz. "Forschung war nicht so mein Ding. Ich habe über das Studium viel Nachhilfe gegeben, und das hat Spaß gemacht", erklärt sie. "Dieser Job macht einfach Spaß. MINT kann spannend sein. Wir wollen zeigen, dass es nichts Uncooles ist oder nur Männer so etwas machen würden ", meint Kalytta.

Zum Abschluss liegen verschiedene Modelle und Materialien auf dem Tisch, die die Realschüler ausprobieren dürfen. Da hört man das ein oder andere "Wie funktioniert das denn?" oder: "Krass ist das cool." Sabrina Vornat hat die Vorstellung gefallen. "Es war interessant." Mitschülerin Selina Grießhaber stimmt ihr zu. "Es war gut."

Das Projekt

Coaching4Future entstand 2008, um dem Fachkräftemangel in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entgegenzuwirken. Es ist ein gemeinsames Programm von der Baden-Württemberg-Stiftung, Südwestmetall und der Agentur für Arbeit. Neun Personen mit einem abgeschlossenen Naturwissenschaftsstudium präsentieren jeden Tag an einer neuen Schule in Baden-Württemberg die Berufsmöglichkeiten. Sie unterrichten Schulen aller Art von den Klassen sieben bis acht.