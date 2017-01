VS-Villingen Rauch in der Sparkasse  Feueralarm in Villinger Innenstadt

Rauch in der Sparkasse – Feueralarm in Villinger Innenstadt

Die Villinger Feuerwehr ist zu einem Einsatz in die Gerberstraße ausgerückt. Ziel der Einsatzkräfte ist das Sparkassengebäude.

Drei Feuerwehrfahrzeuge sind am frühen Freitagabend in die Villinger Innenstadt ausgerückt. Grund für den Einsatz war der Rauchalarm einer Brandmeldeanlage im Sparkassengebäude. Nach erster Einschätzung der Feuerwehrleute vor Ort hatte ein Defekt in einem Aufzug, vermutlich an einem Motor, die Rauchentwicklung verursacht. Ein richtiges Feuer habe es im Gebäude nicht gegeben.