VS-Schwenningen Raub auf dem Norma-Parkplatz: Polizei sucht nach Zeugen

Drei Jugendliche haben am Mittwochabend einen Schwenningen überfallen. Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet.

Das Opfer befand sich auf dem Parkplatz des Discounters Norma in der Harzerstraße, als zwei der drei unbekannten Täter ihn plötzlich von hinten festhielten, berichtet die Polizei. Der dritte Räuber bedrohte den 18-Jährigen von vorne mit einem Messer, griff in dessen Umhängetasche und schnappte sich ein Handy samt Kopfhörer. Danach flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei in Villingen (07721/6010) ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen.