VS-Villingen Rakete löst Feuerwehreinsatz in Villingen aus

Einsatzkräfte der Feuerwehr Villingen rückten in der Silvesternacht aus. Es wurde ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus vermutet, nachdem eine Rakete ein Feuer auf einem Balkon entfachte.

Die Feuerwehr Villingen rückte am Sonntag gegen 00:15 Uhr mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle aus. Nach ersten Informationen hat eine Rakete einen Brand auf einem Balkon in der Wöschhalde verursacht. Durch die starke Rauchentwicklung, ging man von einem Dachstuhlbrand aus, so ein Anwohner.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf war von dem Brand nichts mehr zu erkennen. Mit der Drehleiter fuhr man an den Balkon und erkundete die Lage. Die Rakete entzündete einige Gegenstände auf dem Balkon. Aufgrund der Kälte erlosch das Feuer schnell wieder.