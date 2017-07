Villingen-Schwenningen Rätselraten um Brandursache in ehemaliger Emes-Uhrenfabrik

Rätselraten um Brandursache in ehemaliger Emes-Uhrenfabrik

Nach dem Feuer in Villingen-Schwenningen zieht die Staatsanwaltschaft einen Brandsachverständigen hinzu.

Nach dem Brand der leerstehenden Uhrenfabrik Emes untersuchten Kriminaltechniker am Donnerstag die Brandstelle in der Gartenstraße. Nach bisherigen Ermittlungen kann noch keine Aussage zu einer möglichen Brandursache gemacht werden.



Für die weitergehende Ursachenforschung wurde von der Staatsanwaltschaft noch ein Brandsachverständiger beauftragt. Ein Feuer hatte in dem denkmalgeschützen Gebäude zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. 110 Feuerwehrleute löschten das Feuer, das in einer Zwischendecke ausbrach. Was nun mit dem Gebäude geschieht, ist noch offen.