Villingen-Schwenningen Räte lehnen Eingriffe der Stadt in Privatbesitz ab

Private Investoren wollen Wohnblocks bauen, Stadt hätte lieber Studentenwohnungen zwischen Erzberger-, Arndt-, August-Reitz- und Karlstraße. Räte sehen Veränderungssperre kritisch.

Villingen-Schwenningen – Eine heftige Debatte ist am Dienstag im Technischen Ausschuss über die Frage entbrannt, ob die Stadt Privateigentümern vorschreiben kann, was sie auf ihren Grundstücken bauen müssen. Diese wollen Wohngebäude in Schwenningen errichten, die Stadt fände den Standort ideal für Studentenwohnungen und will mit einer Veränderungssperre hier städtebaulich eingreifen.