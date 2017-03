VS-Villingen Quiz für Maiden und Recken: Kinder sammeln Wissen zum Mittelalter

In der Villinger Stadtbibliothek am Münster tummelten sich holde Maiden und tapfere Recken beim Wissensturnier "Von Rittern und Burgfräuleins".

Zur Projektwoche an der Karl-Brachat-Realschule buchten die Lehrerinnen Ursula Rosenkranz und Julia Kohnle für ihre Klasse 6b diesen Leseförderungs-Baustein. Heike Christiane Daume, Diplom-Bibliothekarin und Leiterin der Kooperation von Schule und Bibliothek, empfing die Schülerinnen und Schüler mit dem Lied "Die Prinzessin will viel lieber Ritter sein" und lud anschließend an eine lange Tafel. Diese war zwar nicht mit Pasteten und Braten gedeckt, dafür aber mit spannenden Bücherpaketen zu mittelalterlichen Themen wie Wappenkunde, Burgtypen, Speisen, Kleidung, Ritter und Bauern, Städte und Klöster. Die jungen Maiden und Recken waren eifrig bei der Sache und trugen ihre Arbeitsergebnisse auf Blättern zusammen. Daraus entstand ein eigenes Klassenbuch zum Thema Mittelalter. Zudem durften die Kinder Schreibversuche nach mittelalterlicher Manier mit Tusche und Gänsefeder machen. Als Abschluss verlieh die edle Freifrau Hildegardis vom Türnleberg, alias Heike Christiane Daume, noch Urkunden. Diese bescheinigten die erfolgreiche Teilnahme am Wissensturnier "Von Rittern und Burgfräuleins" mit außerordentlichem Fleiß und herausragender Wissbegier.