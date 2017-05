Villingen-Schwenningen Prokids-Stiftung ist jetzt Träger der freien Jugendhilfe

Jugendhilfeausschuss stimmt für die Anerkennung. Jetzt ist eine Bewerbung als Träger für das Jugendkulturzentrum möglich.

Villingen-Schwenningen (cho) Einstimmig haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend die gemeinnützige Prokids-Stiftung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Die vom Schwenninger Unternehmer Joachim Spitz 2010 gegründete Stiftung übernimmt zunehmend Aufgaben in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. So sind aus Sicht des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport die notwendigen Kriterien für die Anerkennung erfüllt. Katharina Hirt (CDU) erklärte dazu, dass man Joachim Spitz für sein vielfältiges Engagement die Anerkennung gewähren solle. Als Träger der freien Jugendhilfe kann die Stiftung sich jetzt als Träger für das geplante Jugendkulturzentrum der Stadt Villingen-Schwenningen am Klosterhof bewerben. Ohne die Anerkennung wäre dies nicht möglich.