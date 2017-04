Villingen-Schwenningen Professionelle Diebin stiehlt nur beste Parfüms

27-Jährige auf Diebestour in Drogeriemarkt in VS-Villingen. Diebstahlsicherung umgangen.

Eine 27-jährige Frau zeigte sich am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Rietstraße in VS-Villingen als Ladendiebin besonders wählerisch. Die Frau entwendete fünf hochwerte Parfums von Lancome, Armani und Boss, heißt es im Polizeibericht. Als die anspruchsvolle Frau das Geschäft verließ, sprach die Diebstahlsicherung zum Erstaunen der Mitarbeiter nicht an. Diesen war die 27-Jährige bei ihrer Diebestour bereits aufgefallen. Das Rätsel war jedoch schnell gelöst. Ihre Handtasche hatte die Beschuldigte mit einer herausnehmbaren Aluminiumtasche bestückt, welche noch mit Panzerklebeband umwickelt war, um so die Sicherung zu umgehen.