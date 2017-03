Villingen-Schwenningen Probleme bei Tennislclub mit Nachwuchsgewinnung

Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Obereschach mit durchwachsener Bilanz

Von einem erfolgreichen Vereinsjahr sprachen die Vorsitzende Magdalena Schlichthaerle, Kassiererin Carmen Beha und Sportwartin Elisabeth Wehmeyer bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs (TC) im Gasthaus Schweizerhof – obwohl die Wetterverhältnisse im letzten Jahr alles andere als gut für den Tennissport waren und zu Absagen von Turnieren führte. So fiel auch das beliebte Pfingstlaienturnier buchstäblich ins Wasser.

Probleme bereitet dem Verein zudem die Gewinnung von Kindern und Jugendlichen, obwohl viele Anstrengungen gemacht und zu Eltern-Kind-Tagen eingeladen wurde, die allerdings ins Leere liefen, wie Jugendwartin Melina Dotter berichten musste. Konnte der Verein im vergangenen Jahr noch eine sehr erfolgreiche U18-Mannschaft ins rennen schicken, so wird es in naher Zukunft keine Jugendmannschaft mehr geben.

Für Melina Dotter, die etwas frustriert ihr Amt als Jugendwartin zur Verfügung stellte, sprang Hubert Beha in die Bresche, ließ sich für ein Jahr wählen und will versuchen, Kinder und Jugendliche an den Verein heranzuführen. In den Beirat wurden Vera Zimmermann und Melina Dotter, als Kassenprüferinnen Franca Nolle und Monika Hassmann gewählt. Bei den Neuwahlen konnte das vakante Amt eines Vize-Vorsitzenden wiederum nicht besetzt werden, da sich hierfür niemand zur Verfügung stellte.

Umso erfreulicher für den Verein sind die Erfolge der drei Herren- und der beiden Damenmannschaften, die auch in der kommenden Spielrunde an den Start gehen werden. Dabei sicherte sich die Damen 50-Mannschaft den Erhalt in der Oberliga und die Herren 60-Mannschaft wurde Meister in der ersten Kreisliga, so Sportwartin Elisabeth Wehmeyer. Trotz hoher Ausgaben für die Unterhaltung der Plätze konnte Kassiererin Carmen Beha über einen guten Kassenstand berichten und dankte dafür den Helfern für die vielen Eigenleistungen.

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte dem Verein für sein breit gefächertes Engagement. Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete Magdalena Schlichthaerle Angelika Kromm, die bereits Jugendwartin und stellvertretende Vorsitzende im Verein war, Klaus Vergin, der schon dem Beirat angehörte und das Amt eines Sportwarts versehen hatte sowie die Familie Doser aus.

Schließlich stellte Platzwart Klaus Zimmermann noch seine Planungen für das Herrichten der Plätze vor. Zum Thema Dorffest, welches im Juni ansteht, entstand eine zum Teil hitzige Diskussion, da verschiedene Mitglieder der Meinung waren, dass der Ertrag weit hinter dem Aufwand zurückbleibe. Fazit der Diskussion war letztendlich die Einsicht, dass bei einem Dorffest nicht nur der Ertrag, sondern auch die Präsentation des Vereins und das Mitwirken innerhalb der Vereinsgemeinschaft im Vordergrund stehen sollte.