Villingen-Schwenningen Pro-Kids-Stiftung soll als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt werden

Die gemeinnützige Pro-Kids-Stiftung des Schwenninger Unternehmers Joachim Spitz (Firma Spitz-Druck) soll die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe bekommen. Darüber wird der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am 9. Mai beschließen.

Die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe wäre nach Feststellung von Joachim Spitz, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, ein Qualitätsgewinn und großer Schritt nach vorne für die Arbeit der Stiftung. Dies Anerkennung biete der Stiftung viele Vorteile. Damit steige die Reputation der Stiftungsarbeit in der Öffentlichkeit, es gebe mehr Möglichkeiten, Zuschüsse für soziale Projekte zu bekommen. Und schließlich könne sich die Stiftung auch als Träger für das geplante Jugendkulturzentrum der Stadt Villingen-Schwenningen am Klosterhof bewerben. Ohne die Anerkennung sei dies nicht möglich.

Joachim Spitz geht davon aus, dass auf die Stiftung in den nächsten Jahren weitere Aufgaben zukommen werden. Schon jetzt ist die Zahl der Projekte beeindruckend. Die Stiftung fördert finanziell die Bereitstellung von warmen Mittagessen an Schulen für benachteiligte Kinder, unterhält eine Babyklappe und fördert das Projekt "Eine Chance auf Leben" für ungewollt schwangere junge Mütter, hat eine Teenie-Mütter-Wohngruppe geschaffen, fördert die Vermittlung Jugendlicher in eine Ausbildungsstelle, unterhält eine Kleiderkammer, eine Hausaufgabenbetreuung und Krabbelgruppen für Kleinkinder.