VS-Villingen Premiere für neues Kinder-Theaterstück: Das große Glück in einem Tag

Der Jahresanfang ist im Theater am Turm (TaT) die klassische Zeit für ein Kinderstück. In diesem Jahr liefert Tobias Hess mit "Nur ein Tag" sein Regiedebüt ab. Am Samstag, 14. Januar, ist Premiere, heißt es in einer Pressemitteilung.

Was wäre, wenn man nur einen einzigen Tag zu leben hätte? Darüber machen sich das Wildschwein (Jan Schuhmacher) und der Fuchs (Antonio Laser) Gedanken, als sie der Eintagsfliege (Evelyn Friedel) beim Schlüpfen zuschauen. Am besten gleich wegrennen, denken sich die beiden, denn was wäre, wenn die Fliege so bezaubernd wäre, dass man sich mit ihr anfreunden, sich vielleicht sogar in sie verlieben würde? Nur für einen Tag? Lohnt sich doch gar nicht! Die beiden Freunde bleiben, obwohl sie merken, dass sich das Flieglein seines Schicksals gar nicht bewusst ist. Eine Notlüge muss her: der Fuchs schwindelt, dass er nur noch einen Tag zu leben hat und man deshalb traurig sei. Die Fliege weiß Rat: Dann muss das ganze Leben inklusive dem großen Glück eben in diesen einen Tag hinein.

Valentin Martin begleitet die gefühlvolle Aufführung mit der Gitarre. Der Autor Martin Baltscheit war Mitglied des Theaters "Junges Ensemble Düsseldorf", ist Komikzeichner und Schriftsteller und schrieb 2012 das Drei-Kinder-Stück, mit dem er den Deutschen Jugendtheaterpreis gewann und zum Festival "New Visions/New Voices" nach Washington eingeladen wurde. Der Schauspieler und Lehrer an der Goldenbühlschule Tobias Hess regiert nach etlichen Schulaufführungen in Spaichingen zum ersten Mal ein Stück für das Theater. Die drei jungen Schauspieler sind eigentlich schon alte Hasen – in ihren Adern fließt Theaterblut. "Nur ein Tag" ist für kleine und große Zuschauer ab fünf Jahre geeignet.

Hier gibt's Karten

Premiere von "Nur ein Tag" ist am Samstag, 14. Januar, um 15 Uhr im Theater am Turm. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder und sechs für Erwachsene, Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße. Weitere Aufführungen sind geplant am 15., 21., 22., 28. und 29. Januar, am 4., 5. und 11. Februar, jeweils um 15 Uhr.