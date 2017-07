Villingen-Schwenningen Polizei sucht jetzt die Brandstifter  Eigentümer muss Gebäude sichern

Zwei Wochen nach dem Feuer in der früheren Emes-Uhrenfabrik in Villingen-Schwenningen legt die Polizei Ergebnisse vor.

Rund zwei Wochen nach dem schweren Dachstuhlbrand am 5. Juli im leer stehenden Gebäude der früheren Emes-Uhrenfabrik in Schwenningen schließt die Polizei eine technische Ursache aus. Daher geht sie derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung im alten Fabrikgebäude aus, wie Polizeisprecher Harri Frank mitteilte. Für den Dachstuhlbrand sind wohl unbekannte Personen, möglicherweise Obdachlose oder Jugendliche, verantwortlich. Es sei bekannt, dass diese Personengruppen immer einmal wieder unberechtigterweise solche Gebäude aufsuchten, so Frank. Nun wird gegen unbekannt weiter ermittelt.

Einzelne Bereiche des Komplexes, die einsturzgefährdet sind, muss der Eigentümer sichern lassen, erklärte auf Anfrage die Sprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Diese Auflage macht die Baurechtsbehörde. Dabei geht es vor allem darum, dass nicht Balken oder Mauerstücke auf die vorbeiführende Bürk- und Gartenstraße donnern. Solange hier eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bleiben die beiden Straßenstücke gesperrt, erläuterte Brunner. Allerdings hätten bis vergangene Woche noch die Experten der Kriminalpolizei das Gebäude untersucht. So hätte der Eigentümer gar keine Möglichkeit gehabt, Sicherungsarbeiten durchzuführen.

Bei dem schweren Brand, der unscheinbar begann, musste die Feuerwehr in einem Großeinsatz das Dach öffnen. Schon früh wurde vermutet, dass in den Komplex Unbekannte eingestiegen waren. Das bestätigte sich nun, bei dem Feuer wurde niemand verletzt.