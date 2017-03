Villingen-Schwenningen Polizei spendet Fastnachts-Button-Erlös für Kinderhospiz

Das Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" ist seiner Eröffnung 2870 Euro näher. Die Beamten vom Villinger Polizeirevier haben entschieden, den Erlös des Verkaufs ihrer Fasnachts-Buttons der von Maria Noce geplanten Einrichtung zugute kommen zu lassen.

"Wir alle sind Väter und können die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung sehr gut nachvollziehen", sagt Revierleiter Thomas Barth bei der Scheckübergabe. In der "Sternschnuppe", einem Ableger des Hospizes Via Luce, sollen Kinder mit sehr seltenen Krankheiten im Beisein ihrer Familienangehörigen eine Rehabilitation genießen dürfen.



In ganz Baden-Württemberg ist außer einem Vorhaben in Stuttgart keine vergleichbare Einrichtung geplant. Für den laufenden Betrieb des ersten Jahres werden mindestens 700 000 Euro benötigt, von denen nunmehr 135 000 zusammengekommen sind.