Villingen-Schwenningen Polizei schnappt fünfköpfige Diebesbande

Rund 50 Automaten im ganzen Kreisgebiet sollen fünf junge Männer aufgebrochen haben, die jetzt von der Polizei festgenommen worden sind. Geldnot war wohl das Motiv der Bande, die sich in Diskotheken immer sehr spendierfreudig zeigte.

Villingen-Schwenningen (sk) Nach intensiver Ermittlungsarbeit gelang es Beamten des Polizeireviers Villingen fünf junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren zu ermitteln, die dringend verdächtigt werden, zahlreiche Automatenaufbrüche begangen zu haben. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war das Quintett in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen über fünfzig Aufbrüche auf das Konto der Bande, teilt die Polizei mit. Das erbeutete Diebesgut wie Bargeld und Zigaretten in Höhe von circa 100 Euro je aufgebrochenem Automaten steht dabei in keinem Verhältnis zum angerichteten Sachschaden von circa 80 000 Euro. Nachdem die Polizei Mitglieder der Bande bei einem Aufbruch im Fürstenbergring erwischt hatte, gelang es den Ermittlern, den Beschuldigten zahlreiche weitere Taten zuzuordnen. Die alle in Villingen-Schwenningen wohnhaften jungen Männer legten Teilgeständnisse ab. Die fünf jungen Männer waren offenbar ständig in Geldnot. Sie waren Stammgäste in Diskotheken und für ihre Spendierfreudigkeit bekannt.