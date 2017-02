Polizei rettet lebensmüden Mann

Dramatische Stunden auf dem Hubenloch: Fachleuten der Polizei ist es gelungen, einen lebensmüden Mann davon abzuhalten, vom Aussichtsturm zu springen. Es war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

VS-Villingen (cho) Dramatische Stunden auf dem Villinger Hubenloch: Ein Mann hatte gegen 16 Uhr den Notruf 110 gewählt und gesagt, dass er vom Aussichtsturm springen wolle. Dem geschulten Personal in der Leitzentrale ist es nach Aussage von Polizeipressesprecher Dieter Popp gelungen, den lebensmüden Mann in ein Gespräch zu verwickeln. "Da ging es um die Lebensgeschichte und die Frage, was ihn so belastet, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte." Zeitgleich wurde ein Verhandlungsteam, wie es auch bei Geiselnahmen eingesetzt wird, vor Ort geschickt. Außerdem waren Rettungsdienste, der Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Den Experten ist es auf dem Hubenloch tatsächlich gelungen, den Mann dazu zu bewegen, vom Turm zu kommen. Das habe sich über längere Zeit hingezogen. "Er wird jetzt von Psychologen betreut die entscheiden, wie ihm weiter geholfen werden kann", erklärt Dieter Popp. Für die Beamten sei es ein tolles Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu haben. Vor allem dem Mann in der Leitzentrale, der den Anruf entgegengenommen habe, gebühre Lob: Durch seine einfühlsame Gesprächsführung sei es ihm gelungen, Zeit zu gewinnen.