Villingen-Schwenningen Politikum in Villingen-Schwenningen: Neue Boulderhalle spaltet Alpenverein

Kooperation mit dem Betreiber wird abgesagt. Zweiter Vorsitzender Tim Rothbauer tritt zurück

Die Zusammenarbeit der Sektion Schwarzwald des deutschen Alpenvereins (DAV) mit dem Betreiber der neuen Boulderhalle Upjoy ist beendet, bevor sie richtig begonnen hat: Der Beirat empfahl mit überwältigender Mehrheit, den Punkt „Diskussion und Abstimmung über die Bedingungen einer Zusammenarbeit der DAV-Sektion Schwarzwald mit der Boulderhalle Upjoy“ von der Tagesordnung der am Freitag stattfindenden Hauptversammlung zu streichen, heißt es in einer von Pressereferent Peter Schütte formulierten Pressemitteilung des DAV. Außerdem erklärt Schütte dort: „Eine Zusammenarbeit des DAV, Sektion Schwarzwald, mit der Boulderhalle Upjoy wird nicht zum Tragen kommen.“ Als direkte Reaktion darauf trat der stellvertretende Vorsitzende Tim Rothbauer nach der Beiratssitzung zurück. Als Grund nannte er auf Anfrage den damit verbundenen Rückschritt in der Jugendarbeit.

Der Hintergrund: Nach SÜDKURIER-Informationen gibt es im Beirat der DAV-Sektion Vorbehalte gegen die Person von Horst-Eckart Göppinger, Geschäftsführer der Sago-Gesellschaft, die das Upjoy betreibt. Allerdings habe Göppinger ihn und den Alpenverein „immer fair behandelt“, sagt Rothbauer. Aus Sicht von Beiratsmitgliedern kann er darüber gar nicht unvoreingenommen urteilen, weil er sich durch die Zusammenarbeit Vorteile verschaffe. Man "hat mir eine Interessenkollision" unterstellt, erläutert Rothbauer. Das sei falsch. Er wird zwar bei Upjoy geringfügig in Höhe von 450 Euro monatlich beschäftigt. Daraus habe er nie einen Hehl gemacht und dafür geworben, die Kooperation mit dem Upjoy anlaufen zu lassen. Solch eine Vereinbarung hätte auch wieder aufgekündigt werden können.

Das Gremium, in dem Vertreter der verschiedenen Gruppen der Sektion vertreten sind, wünschte sich in einer außerordentlichen Sitzung die Streichung des umstrittenen Punktes, der Vorstand nahm es an, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Vorsitzende Martin Kramer wird darüber bei der Eröffnung der Hauptversammlung sprechen, gegenüber der Presse wollte er keine Stellung beziehen. Rothbauer betont, dass die Kooperation mit dem Upjoy innerhalb des Vorstands besprochen worden sei, möglicherweise sei die Information des Beirats zu kurz gekommen, räumt er selbstkritisch ein. Er selbst werde bei der Hauptversammlung nicht anwesend sein und daher auch keine Stellung beziehen. Die Auseinandersetzung hat "mir zu viele Nerven gekostet." Bereits seine Wahl sei ziemlich genau vor einem Jahr sehr knapp ausgefallen, er gewann nur mit einer Stimme Vorsprung gegenüber Peter Fuchs.

Auch künftig seien Freikletterer des Alpenvereins im Upjoy willkommen, betont Rothbauer. Wann die Einrichtung in der Wilhelm-Binder-Straße beim Fitnessstudio Injoy eröffnet wird, steht in den Sternen. "Es sind immer noch nicht alle Unterlagen eingereicht", erklärt Oxana Brunner, Sprecherin der Stadt. Deswegen könnte derzeit nichts über einen konkreten Eröffnungstermin gesagt werden. Ein zweiter Investor, der Unternehmer Thomas Kohler, steht in den Startlöchern. Die Stadt bot ihm für seinen Plan, eine zweite Boulderhalle in der Doppelstadt zu bauen, ein Areal im Schwenninger Gewerbegebiet Dickenhardt Süd an. Allerdings benötigt ein angrenzender Betrieb das Gelände als potentielle Erweiterungsfläche. Daher ist Kohler wieder auf der Suche: Der Unternehmer aus Zimmern ob Rottweil, mit dem starke Kräfte des Alpenvereins lieber zusammenarbeiten möchten, favorisierte das Gelände des alten Familienparks. Dem stand die Stadt bisher skeptisch gegenüber, nun will der Unternehmer nach eigenen Aussagen einen neuen Anlauf wagen, zur Debatte stehe zudem ein weiteres Grundstück.

Das Bouldern

Bouldern ist Freiklettern ohne Sicherung. Dabei wird an künstlichen Kletterwänden oder am Fels (im Englischen: Boulder) nur bis in Absprunghöhe geklettert. In den Hallen federn Matten den Fall ab.