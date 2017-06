Villingen-Schwenningen Politiker würdigen Verdienste von Alt-OB Gerhard Gebauer

Der "Architekt der Doppelstadt" starb am Samstag mit 90 Jahren. Die Städtefusion von Villingen und Schwenningen gilt als sein historisches Verdienst. Viel Anerkennung auch vom politischen Gegner

Gerhard Gebauer, der erste Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen ist am Samstag im Alter von über 90 Jahren am Samstag vor Pfingsten gestorben. Politiker und Weggefährten würdigen den Sozialdemokraten als den entscheidenden Mann, der den Städtezusammenschluss von Villingen und Schwenningen vorangetrieben und die Entwicklung des 1972 neu geschaffenen Oberzentrums vorangetrieben hat.

"Man kann Dr. Gebauer getrost als Vater der gemeinsamen Stadt betrachten", würdigte sein aktueller Nachfolger im Amt, Oberbürgermeister Rupert Kubon, die historische Leistung von Gebauer. "Die gemeinsame Stadt war ein Gewinn für beide Städte, um die wirtschaftliche Strukturkrise der 70er-, 80er- und 90er-Jahre erfolgreich zu bewältigen. Alleine hätten sich beide wohl sehr viel schwerer getan", würdigte Kubon die Weitsicht Gebauers. Dem Ziel Gebauers, eine gemeinsame Stadt zu entwickeln, "sind wir heute sicherlich sehr viel näher gekommen". Projekte wie eine gemeinsame Klinik oder die Bündelung der Stadtverwaltung seien umgesetzt oder auf dem Weg. Auch die Gegensätze zwischen Villingen und Schwenningen seien mittlerweile hauptsächlich Stoff für die Fastnacht.

Nicola Schurr, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, sprach von einem "großen Verlust". "Es ist traurig zu sehen, dass der Stadtvater von Villingen-Schwenningen von uns gegangen ist. Mit ihm verliert die Stadt eine ganz große Persönlichkeit, die im ganzen Land bekannt war." Schurr würdigte nicht nur die politische Lebensleistung von Gebauer, sondern auch sein vielfältiges soziales Engagement. "Er war für alle da." Schurr sieht die Vision Gebauers von einer gemeisamen Stadt inzwischen als weitgehend vollzogen an. Für jüngere Leute sei Villingen-Schwenningen ganz selbstverständlich eine gemeinsame Stadt. "Gebauer war seiner Zeit voraus, er war der Vorreiter." Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat in einem umfassenden Nachruf an die Verdienste von Gebauer erinnert. Darin heißt es: "Die Sozialdemokratische Partei verliert mit Dr. Gerhard Gebauer einen herausragenden Kommunalpolitiker und Freund. Die Gemeinderats-Fraktion der SPD ist ihm zu großem Dank verpflichtet!"

Respekt und Anerkennung hat sich Gebauer durch sein langes politisches Wirken auch über die Parteigrenzen hinaus erworben. "Er ist der Erbauer und Begründer der gemeinsamen Stadt. Das ist ein Verdienst, dass er sich wie kein anderer erworben hat", betont die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. Große Anerkennung äußerte auch Bernd Hezel, der als stellvertrtender Fraktionsvorsitzender der CDU und später als Fraktionsvorsitzender in den 80er- und 90er-Jahren intensiv mit OB Gebauer zusammengearbeitet hat. "Ich habe ihn sehr geschätzt. Er war ein guter Kommunalpolitiker, der versucht hat die Stadt zusammenzubringen". Hezel fügte hinzu: "Es wäre schön, wir hätten noch so einen."

"Seine historische Leistung ist die Zusammenführung der beiden Städte sowie sein stetes Bemühen, die beiden Stadtbezirke miteinander zu versöhnen", betont Alfred Bruttel, ehemaliger Stadtrat der Grünen. Bewundert habe er Gebauers "Langmut und Geduld", um die Widerstände in den großen Fraktionen von CDU und Freien Wählern zu überwinden. "Er hatte das Format dazu. Seine Persönlichkeit und das Amt passten zusammen", hob Bruttel die Qualitäten des damaligen Stadtoberhauptes hervor.

Gerhard Gebauer wurde am 15. Dezember 1926 im Kreis Bad Hersfeld (Hessen) geboren. Nach Kriegsdienst, Verwundung und Kriegsgefangenschaft studierte er Rechts- und Staatswissenschaft und promovierte zum Doktor der Rechte. Von 1960 bis 1962 war er Bürgermeister, ab 1963 Oberbürgermeister von Schwenningen. Mit dem Städtezusammenschluss von 1972 wurde Gebauer zum ersten Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen gewählt. Von 1999 bis 2014 war er Mitglied des Gemeinderates. (est)