Villingen-Schwenningen Politiker fordern: Das Polizeipräsidium soll von Tuttlingen ins Oberzentrum verlagert werden

Die Abgeordneten des Wahlkreises unterstützten die Stadt und den Kreis. Polizei-Vertreter kommen nicht zum Gespräch ins Villinger Rathaus

Ohne Beteiligung des Innenministeriums, der Polizeifachhochschule und des Polizeipräsidiums Tuttlingen fand gestern das als "Polizeigipfel" angekündigte politische Gespräch über die Zukunft des regionalen Polizeipräsidiums im Villinger Rathaus statt. Die Landtags- und Bundestagsabgeordneten des Landkreises forderten wie Oberbürgermeister Rupert Kubon und Landrat Sven Hinterseh vom Land die Verlagerung des Präsidiums von Tuttlingen nach Villingen-Schwenningen.

Anlass dieser Forderung: Das Innenministerium in Stuttgart ist dabei, die zurückliegende Polizeireform, die immer wieder kritisiert wurde, auf den Prüfstand zu stellen. Im Zentrum steht die Überprüfung der durch die Reform neu eingerichteten regionalen Polizeipräsidien. Gemeinsam mit Landrat Hinterseh lud OB Kubon gestern zu einem Gespräch mit den politischen Mandatsträgern, dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU), der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDI) ins Rathaus ein, um die gemeinsamen Interessen abzustecken.

Einig waren sich Landrat Hinterseh und Oberbürgermeister Kubon darin, dass gerade die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit dem Oberzentrum VS gestärkt werden müsse und plädierten somit auch dafür, den geplanten Ausbau der Hochschule für Polizei in Schwenningen zum Ausbildungszentrum der Landespolizei, in dem Aus- und Fortbildung sowie die Personalgewinnung konzentriert werden, konsequent weiter zu verfolgen. "Die Hochschule der Polizei mit der Steuerung der ganzen Polizeiaus- und Fortbildung hat einen gewaltigen Schub erfahren, dessen Dynamik fortgeführt werden muss", spricht sich Kubon für die Stärkung als Bildungsstandort aus.

Im Gespräch mit den politischen Mandatsträgern verwiesen Kubon und Hinterseh, so heißt es in der Presseerklärung weiter, auch auf die besonderen Herausforderungen in der mit Abstand größten Stadt der Region, wie dem relativ hohen Demonstrationsgeschehen, der aktenkundigen Banden und organisierte Kriminalität und dem höheren Verkehrsaufkommen. Vor diesem Hintergrund erinnern beide auch an die einstimmig gefasste gemeinsame Resolution von Kreistag und Stadtrat. Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei kann dies nur bestätigen: "Aus polizeistrategischen Überlegungen bietet sich ein entsprechender Standort in der mit Abstand größten Kommune in der Region mit knapp 85 000 Einwohnern nahezu an." Dies sieht auch Martina Braun so: "Auch aus raumordnerischer Sicht zwingt sich das Oberzentrum als Standort geradezu auf." Karl Rombach sagte: "Die Autobahn-Nähe und die Einbindung in das verkehrliche Umfeld sind mir zwei zentrale Argumente für den Standort Villingen-Schwenningen".

Kubon und Hinterseh äußerten Verständnis dafür, dass aufgrund der andauernden Arbeiten für die Überprüfung der Polizeireform die Vertreter der Polizeihochschule, des Polizeipräsidiums und des Innenministeriums nicht an regionalen Gesprächen teilnehmen können. Beide machten deutlich, dass sie die Evaluation der Polizeireform sehr begrüßen und darauf vertrauen, dass die damalige Entscheidung der Ansiedlung des Polizeipräsidiums noch einmal überdacht werde.

Die Resolution

Bereits am 5. Dezember 2016 hat der Gemeinderat VS eine Resolution an Innenminister Thomas Strobl geschickt. Darin heißt es unter anderem: "Mit der eingeleiteten Evaluation der Polizeireform, die wir sehr begrüßen, ergibt sich nun die Chance, die falsche Entscheidung gegen Villingen-Schwenningen als Standort des regionalen Polizeipräsidiums zu revidieren und somit ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige Stärkung des Oberzentrums Villingen-Schwenningen zu setzen." (est)