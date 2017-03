VS-Tannheim Planung läuft: Tannheims Abwasser soll nach Donaueschingen fließen

Die Abwasserregelung ab 2020 beschäftigt die Ortschaftsräte in Tannheim. Weitere Themen sind die Standorte für die Geschwindigkeitsmessanlage, der Gasnetzausbau, neue Defibrillatoren und eine lebensgefährliche Praxis mancher Eltern auf dem Schulweg.

Die Wolterdinger Kläranlage stellt 2020 ihren Betrieb ein. Clemens Mauz vom Stadtbauamt erläuterte den Ortschaftsräten jetzt den Stand der Planungen hinsichtlich der künftigen Abwasserregelung.

Die interkommunale Zusammenarbeit bei der Abwasserbeseitigung sei durch Vorgaben des Gesetzgebers geregelt, so Mauz. Das Ingenieurbüro SAG habe diverse Varianten geprüft. So auch die Möglichkeit, die Abwässer Tannheims der Kläranlage Villingen zuzuführen. Die bedinge jedoch eine neue Pumpstation sowie ein deutlich längerer Kanal in Richtung Nordosten und damit hoher Investitionskosten.

Derzeit werden die Abwässer entlang des Wolfsbaches in einem Hauptsammler nach Wolterdingen geführt und dort behandelt. Das sind jährlich 280 000 Kubikmeter aus Tannheim. Nach Schließung der Kläranlage Wolterdingen werden die Abwässer der Kläranlage Donaueschingen zugeführt.

Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen werden die Kosten pro Kubikmeter zu entsorgendem Schmutzwasser aufgeteilt. Insgesamt werden für die Maßnahme Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Stadtbaumeister Mauz betonte, dass die Bevölkerung in Tannheim von der Änderung an sich nichts bemerken werde.