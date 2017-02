VS-Schwenningen Planung der Sanierung am Schulverbund Deutenberg beginnt 2017

Die Stadtveraltung trifft sich zu einem Gespräch mit Schulleitung und Elternvertretung des Schulverbunds Deutenberg. Thema ist der Zustand des Gebäudes.

Die Zukunft und die anstehenden Sanierungsmaßnahmen des Schulverbunds am Deutenberg waren Thema bei einem Treffen im Schwenninger Rathaus. Daran nahmen laut Pressemitteilung der Stadt Oberbürgermeister Rupert Kubon, Schulleiter Bernd Ellinger, die Konrektorinnen Gisela Singer und Kristin König sowie dem Elternbeiratsvorsitzenden Tino Berthold teil. Außerdem waren Bürgermeister Detlev Bührer, Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Integration, Bildung und Sport, sowie Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, dabei.

Besprochen wurden die von der Schule und den Elternvertretern beklagten Zustände am Gebäude. Anschließend erläuterte die Verwaltungsspitze den Schulvertretern die für 2017 geplanten Maßnahmen: 66 000 Euro zur Ertüchtigung der Chemievorbereitung (Chemikalienschränke) und 150 000 Euro zum Austausch schadhafter Böden. Weitere 100 000 Euro werden in die Medienausstattung investiert.

"Wir wissen um den Zustand der Schule und werden auch künftig in Abstimmung mit der Schulleitung gemeinsam die weiteren Sanierungsschritte umsetzen, wo immer dies möglich ist", versicherte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Perspektivisch sei fraglos eine Generalsanierung notwendig, so Kubon weiter – sobald die Generalsanierung des älteren Gymnasiums am Deutenberg abgeschlossen ist. Noch in diesem Jahr soll mit ersten Überlegungen zur Generalsanierung begonnen werden.

Schulleiter Bernd Ellinger sagte: "Gerne haben wir die Einladung des Oberbürgermeisters zu diesem Gespräch wahrgenommen. Neben dem in Teilen kontroversen Austausch haben wir mit Freude vernommen, dass noch im Jahr 2017 mit habhaften Summen die langjährig erforderlichen Übergangsmaßnahmen bis zu einer Generalsanierung angegangen werden. Große Hoffnungen setze ich insbesondere auf die von der Verwaltung jetzt geplante Prioritätenliste der notwendigen Maßnahmen an allen städtischen Schulen. Kriterienorientierung und Transparenz werden für den Erfolg entscheidend sein."