VS-Villingen Pflegehelferinnen und Betreuungsassistentinnen erhalten Zertifikat

Gesellschaftlich zunehmend relevant wird in Deutschland das Thema von Pflege und Pflegeunterstützung. Daher bietet der Villinger Malteser Hilfsdienst in seiner Abteilung sozialpflegerische Ausbildung diverse Kurse für die beiden Qualifikationen Schwesternhelferin/Pflegediensthelfer und Betreuungsassistent/Betreuungsassistentin an.

Jetzt erhielten die erfolgreichen Absolventinnen dieser beiden Kursmodule ihre Urkunden überreicht. Drei Teilnehmerinnen haben dabei das Modul Schwesternhelferin/Pflegediensthelfer abgeschlossen und werden im Juni mit dem Aufbaumodul „Betreuungsassistenz“ die Ausbildung fortsetzen. Sieben Teilnehmerinnen erhielten das Zertifikat zur Betreuungsassistenz.

„Wir konnten jede für sich sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Es braucht oftmals Zeit, um einen Zugang vor allem bei demenziell erkrankten Menschen zu bekommen. Aber es ist erfüllend zu sehen, wie sich durch die Aktivierungen deren Lebensqualität erhöhen kann“, berichtete Beate Fetzer, die Leiterin der sozialpflegerischen Ausbildung bei den Maltesern.

Die Kurse finden montags bis donnerstags am Vormittag statt und können daher auch berufsbegleitend besucht werden. Neben der theoretischen Ausbildung leisten die Teilnehmer in den Ferien ein 40-stündiges Praktikum in einer voll- oder teilstationären Einrichtung ab, um konkrete Eindrücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Menschen zu bekommen. So lässt sich auch das eigene Interesse und die Eignung zur Arbeit im pflegerischen Bereich überprüfen.

Die zusätzliche Betreuung und Aktivierung von Pflegebedürftigen erhöhen deren Lebensqualität. In enger Absprache mit den Pflegekräften betreuen und motivieren die Absolventinnen der Kurse zukünftig die Pflegebedürftigen in ihren Alltagsaktivitäten. Dazu gehören unter anderem malen, basteln, musizieren, kochen und backen, also alles, was die Teilhabe an der Gemeinschaft fördert. Weitere Möglichkeiten sind Bewegungsübungen und Tanzen in der Gruppe, Spaziergänge sowie Brett- und Kartenspiele. Lesen und Vorlesen fördern die Konzentration.

Die Qualifikation von Schwesternhelferin oder Pflegediensthelfer ist eine bundesweit anerkannte Basisqualifikation in der Pflege. Mit 120 Unterrichtseinheiten bietet sie die ideale Grundlage für den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Berufswelt der Pflege und Medizin. Unterrichtsinhalte sind theoretisches und praktisches Grundwissen. Das Aufbaumodul „Betreuungsassistenz“ umfasst 86 Unterrichtseinheiten und vertieft und erweitert die Kenntnisse. Hier steht auch die Aktivierung im Bereich Demenz im Vordergrund.

Info

Die Ausbildungen der Malteser sind von CertEuropA GmbH nach AZAV (SGB III) zertifiziert und somit auch durch die Agentur für Arbeit oder die Bildungsprämie förderbar. Der komplette Lehrgang des Malteser Hilfsdienstes hat einen Umfang von 206 Unterrichtseinheiten plus Praktikum. Die beiden Ausbildungsmodule können auch versetzt begonnen werden. Der nächste Kurs in Villingen beginnt am 19. Juni. Anmeldungen sind noch möglich. Ansprechpartnerin ist Beate Fetzer, Lantwattenstr. 4/2, 78050 Villingen-Schwenningen, Telefon: 07721-9170-20 vormittags ab 8.30 Uhr oder unter www.malteser-sbh.de