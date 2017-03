VS-Tannheim Pauliner-Tagung bringt neue Erkenntnisse

Das Kloster Tannheim und dessen berühmter Mönch Cuno, der Schweiger, stehen im Mittelpunkt einer Tagung, die vom 5. bis 7. Mai in Tannheim stattfindet. Beteiligt an der Geschichtsforschung sind auch Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums.

Oftmals ist es die gute Vernetzung, damit Verborgenes der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lebendig wird. Vom 5. bis 7. Mai dürfte Tannheim zum Nabel der Welt des Paulinerordens werden. Hochkarätige Redner, der 50-köpfige Chor „Pueri Claromontani“ aus Polen, ein geselliges Rahmenprogramm und das Eintauchen in die hochinteressante Geschichte von Cuno, dem Schweiger, versprechen ein Magnet für Geschichtsinteressierte zu werden. Martin Zimmermann und Bernd Steiner vom Freundeskreis Heimatmuseum, zwei engagierte Tannheimer, haben ein Projekt angestoßen, dem durchaus europaweite Bedeutung zukommt.

Im Zentrum des Tagungswochenendes steht die Geschichte des Paulinerklosters Tannheim und dessen berühmtesten Mönchs, des Seligen Cuno, dem Schweiger. Das Kloster wurde im Zuge der Säkularisation geschleift und aus dessen Steinen wurden große Teile der heutigen Pfarrkirche St. Gallus erbaut. Vor drei Jahren hatte Martin Zimmermann einen digitalisierten Brief des ehemaligen Rektors des Fürstenberg-Gymnasiums und Pfarrers Carl Boromäus Alois Fickler zu Donaueschingen gefunden. In diesem Brief wird ein Vortrag Ficklers über das Kloster Tannheim thematisiert. Dies war die Initialzündung für Martin Zimmermann, sich mit den Spuren des Klosters Tannheim näher auseinander zu setzen. Verbindungen zum ehemaligen Baarvereinsvorsitzenden Wolfgang Hilpert und zum heutigen Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums, Mario Mosbacher, fügten sich zu einem Netzwerk, das es sich zum Ziel gesetzt hat, mit der Pauliner-Tagung 2017 nachhaltige Geschichtsforschung in der Region in Gang zu setzen.

So soll die Tagung nicht eine einmalige Veranstaltung zur 1200-Jahr-Feier sein, auch für spätere Generationen sollen die Erkenntnisse mit modernen Kommunikationsmitteln zugänglich gemacht werden.

Schüler des Geschichtsleistungskurses des Fürstenberg-Gymnasiums sind ebenfalls eingebunden und werden ihre Forschungsergebnisse als Teil ihrer mündlichen Abiturprüfung bei der Tagung präsentieren. Besonders stolz sind die Jugendlichen, dass sie im Fürstlich Fürstenbergische Archiv Einblick in uralte Akten nehmen durften. Die Forschungsarbeit wird finanziell und wissenschaftlich von der Erzbischof-Hermann-Stiftung Freiburg unterstützt. „Diese Tagung ist keine reine Fachtagung, sondern richtet sich an alle Interessierten in der Region!“, so Initiator Martin Zimmermann.

Die Tagung

Die Tagung findet hauptsächlich in der Nachsorgeklinik in Tannheim statt. Dort werden am Samstag, 6. Mai, ab 8.30 Uhr der Heimatforscher und ehemalige Kreisarchivar des Bodenseekreises, Elmar Kuhn, Thomas Zotz, ehemaliger Professor an der Universität Freiburg, und Gábor Sarbak zu Themen rund um die Geschichte des Paulinerklosters sprechen. (jdk)