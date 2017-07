Villingen-Schwenningen Patrick Marx leitet jetzt den Lionsclub

Christoph Jung blickt auf ein veranstaltungsreiches Amtsjahr bei den Lions zurück. Der Club VS-Mitte hat sich unter seiner Leitung stark weiterentwickelt. Jetzt übernimmt Patrick Marx das Amt.

Ein Jahr voller Veranstaltungen und Höhepunkte liegt hinter Christoph Jung. Sichtlich gerührt zog der Präsident des Lionsclubs Villingen-Schwenningen jetzt Bilanz und übergab sein Amt anschließend an Patrick Marx.

Mit großem Respekt habe er die Nachfolge von Christine Schellhorn vor einem Jahr angetreten, sagte Christoph Jung beim „Diner en blanc“ – einem Picknick, zu dem sich die Lionsfreunde fast durchgehend in Weiß gekleidet an der Feldner Mühle trafen. „Ich bin in große Fußstapfen getreten“, sagte Jung laut Pressemitteilung des Clubs weiter. Dass er diese erfolgreich ausgefüllt hat, daran ließen die Mitglieder mit einem großen Applaus keinen Zweifel.

Jung blickte zurück auf die Anfangsjahre des jungen Clubs: Gründer Rudolf Köberle und Nachfolgerin Christine Schellhorn hatten sich vor allem auf die Mitgliedergewinnung und die Bildung interner Strukturen konzentriert. Bei den ersten gemeinsamen Aktionen lernten sich die Mitglieder intensiver kennen. Die Teamarbeit bei Ausflügen mit Flüchtlingsfamilien oder der Organisation eines Zauberabends schweißte sie noch enger zusammen.

Christoph Jung konnte sich in seinem Amtsjahr somit ganz auf neue Akzente konzentrieren. Allem voran: die Organisation der ersten Großveranstaltung des Clubs, der Villinger Kneipennacht „Nightgroove“ im April 2017. Für die Wegbereitung dankte Jung seiner Vorgängerin, Christine Schellhorn.

Engen Wegbegleitern überreichte Jung den President Appreciation Award, die höchste Auszeichnung, die ein Club vergeben kann: Siegbert Reinsch (Schatzmeister) und Heimke Kastner (Clubsekretärin) dankte er für ihr Engagement im Präsidium. Markus Flöß wurde für seinen unermüdlichen Einsatz als Clubmaster, der zentralen Schlüsselfigur bei allen Aktivitäten des Clubs, geehrt. Ebenso wurden Georg Krachenfels als Initiator sowie Kathrin Mecke und Sibylle Friedrich als federführende Organisatoren des „Nightgroove“ ausgezeichnet.

Nach einem veranstaltungsreichen Jahr tritt Patrick Marx nun das Präsidentenamt an. Er dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen. „Ich weiß, wir werden ein tolles nächstes Jahr haben“, sagte er. Der Lions Club solle Freude bereiten. Schließlich steckten die Mitglieder viel Herzblut und Arbeit in die Veranstaltungen und Aktivitäten.