Villingen-Schwenningen Passt nicht mehr in neue Mitte Villingen-Schwenningens: Tage des Hölzlekönigs gezählt

Abriss des Gebäudes am zentralen Klinikum ist offenbar eine beschlossene Sache. Das einst legendäre Gasthaus muss weichen, dafür ist nun eine gehobene Gastronomie in dem Neubau geplant.

Für viele ist der Hölzlekönig ein ganz außergewöhnlicher Punkt. Markierte doch das Gasthaus einst die letzten Meter vor der badisch-württembergischen Grenze. Das auffällige, aber nicht mehr so recht ins moderne Umfeld des neuen Zentralklinikums passende Gebäude wird definitiv abgerissen, möglicherweise schon im nächsten Jahr, bestätigte Projektentwickler und Architekt Günter Tarlatt. An Stelle des Hölzlekönigs will die Ärztehaus-Gesellschaft, der die Immobilie gehört, und hinter der die Rebholz-Immobiliengruppe steht, einen Neubau setzen. Und das möglichst schnell, denn eine „ewig lange Baustelle“ vor dem neuen Holiday Inn "wollen wir vermeiden", sagt Tarlatt. Nach SÜDKURIER-Informationen soll in das neue Gebäude direkt am Klinik-Kreisel eine gehobene Gastronomie, möglicherweise mit italienischer Ausrichtung, einziehen.

Derzeit hat der Betreiber des Hölzlekönigs noch einen Pachtvertrag bis Ende 2019. „Mit ihm möchten wir uns zunächst im Guten einigen“, führt Tarlatt von der Rebholz-Immobiliengruppe aus. Michael Rebholz ist Geschäftsführer der Ärztehaus-Gesellschaft, die nicht nur das Holiday Inn, sondern auch ein Gesundheits- und Dienstleistungszentrum samt Parkplätzen erstellte. Wie das Gelände des Hölzlekönigs genutzt werden könnte, war Thema zahlreicher, hitziger Debatten. So plädierte der Seniorenrat für eine Blumenhandlung, im Gespräch war auch eine kleine Verkaufsmeile mit einer Drogerie. Allerdings widerspreche solch eine Nutzung dem derzeitigen Bebauungsplan. Ein Restaurant sei möglich, es sollte nur nicht in Konkurrenz zur Gastronomie des Holiday Inns treten, betont Tarlatt.

Künftig wird an den alten Hölzlekönig nichts mehr erinnern – wohl nicht einmal mehr der Name bleibt erhalten. Das Gebäude stehe nicht unter Denkmalschutz, sagt Tarlatt weiter, ein Neubau sei also machbar und auch erstrebenswert.

Hotelbau im Zeitplan

Damit wird vor allem der Bereich zum Holiday Inn hin komplettiert. Der Bau des 167 Zimmer-Hotels mit Tagungs- und Seminarräumen geht wie geplant voran, berichtet Geschäftsführer Uwe Aschke vom Betreiber, der Sierra Hotel Management-Gesellschaft. Der rührige Aschke, lange Jahr Chef des Mercures in Villingen, geht von der Fertigstellung Mitte Oktober und einer "soften" Inbetriebnahme bis Ende Oktober aus, falls nichts dazwischen komme. Derzeit ziehen die Bauarbeiter den Eingangs- und Wintergartenbereich zwischen den zwei Gebäudetrakten hoch. Die offizielle Eröffnungsfeier wird Aschke aber erst im nächsten Jahr veranstalten.

Aschke und seine Frau Ellen werden aber nicht mehr aus Karlsruhe, dem Sitz ihrer Management-Gesellschaft, in den Schwarzwald ziehen, vor Ort zuständig sei künftig Marco Frank als so genannter Opening Manager, auch er arbeitete früher als Direktionsassistent im Mercure. Das Villinger Holiday Inn wird zwischen 25 und 30 Mitarbeiter beschäftigen. Aschke, der den Planungen von Rebholz für den Hölzlekönig-Bereich ausdrücklich zustimmte, geht davon aus, dass in naher Zukunft um das Areal eine repräsentative "neue Mitte" entsteht.

Der Hölzlekönig

Viele Villinger und Schwenninger denken auch aus sentimentalen Gründen an den Hölzlekönig. Einst war das Gasthaus ein Ausflugslokal, geschmückt von einer großherzoglich badischen Fahne, in späteren Jahren ein Tabledance-Etablissement, das die ganze Nacht geöffnet hatte. Diese Konzession erlosch aber, als das neue Klinikum in Betrieb genommen wurde. Heute wird dort viel Live-Musik vom Balkan geboten. Der Name leitet sich von Deutschlands höchster Tanne her, die ursprünglich nur wenige Meter entfernt, auf Schwenninger Gemarkung stand. Sie soll einer Sage nach an einen von Schwenningern ermordeten Zigeunerkönig erinnern. Der Baum selbst war eine Weißtanne und soll rund 50 Meter hoch sowie 400 Jahre alt gewesen sein. Sie brach nach einem Sturm 1915. Die ehemalige Landesgrenze verläuft in unmittelbarer Nähe des heutigen Kreisels – ein Grund also, warum das Klinikum auf der früheren Villinger Gemarkung steht und damit auch eine Villinger Vorwahl hat. Der Hölzlekönig ist übrigens noch heute in Schwenningen nicht nur als Sage, sondern auch als eine ansehnliche Narrenfigur der dortigen Narrenzunft präsent. (gha)