Die weit über die Region hinaus beliebte Gaststätte mit Biergarten wird 25 Jahre alt. Zur Feier des Tages gibt es ein großes Programm mit Musik und Geburtstagbier.

Weilersbach – In Weilersbach gibt es an diesem Wochenende richtig etwas zu feiern: Der singende Wirt, Karl Fleig, lädt gemeinsam mit Ehefrau Beate zum 25. Geburtstag vom "Hader Karle" in die Glöckenberghalle ein. Der "Hader Karle" ist nicht nur in Weilersbach, sondern weit über die Grenzen der Region hinaus ein Begriff. Er war früher ein Bauernhof und ist heute Hotel, Restaurant, Biergarten und Brauerei zugleich.

Beate und Karl Fleig, beide in Weilersbach geboren und aufgewachsen, haben sich mit dem Restaurationsbetrieb einen Traum erfüllt. Karl Fleig, leidenschaftlicher Musiker und Liebhaber von Biergarten- und Festzeltatmosphäre, wollte schon immer als singender Wirt sein Geld verdienen. Vor 25 Jahren kehrte er seinem bisherigen Beruf als Industriemeister für Maschinenbau den Rücken und eröffnete im Untergeschoss des elterlichen Bauernhofes eine kleine Vesperstube. Schnell wurde ein Restaurant daraus und dem steigenden Bedarf an weiteren Plätzen entsprach der Liebhaber von Berghüttenatmosphäre und Volksmusik mit der Erweiterung in Form eines Biergartens. Mit der Einrichtung eines Hotelbetriebs folgte das Ehepaar Fleig – Ehefrau Beate hatte mittlerweile ihren Floristikbetrieb aufgegeben – wiederum der steigenden Nachfrage, die sich aus der früheren Vermietung von Studentenzimmern ergeben hatte.

Einen weiteren Jugendtraum erfüllte sich Karl Fleig mit der Eröffnung seiner eigenen kleinen Hausbrauerei. "Bierbrauen hat mich schon immer begeistert", erzählt er und weist auf sein vor drei Jahren erworbenes Diplom hin, das ihn als Biersommelier ausweist.

Mit im Betrieb ist mittlerweile auch Tochter Ramona, die sich in Österreich zur Hotel- und Restaurantfachfrau hat ausbilden lassen. Sohn Manuel studiert zur Zeit Kommunikationsdesign und ist beim Hader Karle für Marketing und Werbung verantwortlich.

Am Wochenende wird es in Glöckenberghalle richtig zünftig zugehen, wenn der Hader Karle seinen 25. Geburtstag feiert. Glücklicherweise, so Karl Fleig, könne er sich auf die Mithilfe des Weilersbacher Männerchors und des Musikvereins verlassen. Beiden Vereinen gehört er seit vielen Jahren an, wobei er beim Männerchor lange Jahre als Chorleiter und Vorsitzender aktiv war. Zum Geburtstagsfest hat Karl Fleig eigens ein Bier gebraut. Mit dem "Jubiläums Sondersud" und einem tollen Musikprogramm kann die Jubelparty in der Glöckenberghalle nur ein Erfolg werden. Schließlich kennt man in Wilersbach den Hader Karle.

Das Jubiläumsprogramm:

Samstag, 20. Mai, ab 19:30 Uhr: Großer Galaabend der Volksmusik mit den Ladinern und den Schwarzwaldschlawinern unter der Leitung von Klemens Reich.

Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr: Großer Musikantenstadl mit dem Ensemble Bavaria aus München, der Formation Luft&Blech, Biergartenmusig vum Brigädal, Joe Tex, 4Zylinder und eine Fehlzündung und natürlich mit den zwei singenden Bierbrauern Die Alläfenzigä. Der Eintritt ist frei. (in)