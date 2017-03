VillingenSchwenningen Party-Time für Jugendliche mit und ohne Behinderung

Im Villinger Jugendhaus steigt am 1. April eine ganz besondere Fete.

VS-Villingen – Im Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße in VS-Villingen findet am Samstag, 1. April, eine besondere Veranstaltung statt. Unter dem Motto "All Inklusiv" sollen Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam Party machen.

Organisiert wird die Inklusionsparty von unterschiedlichen Organisationen in der Jugendarbeit im Schwarzwald-Baar-Kreis. "Ziel ist es, Jugendlichen mit Behinderung den Weg zu Regelangenboten für Kinder und Jugendliche zu ebnen", erklärt Susanne Brodbeck von der Koordinationsstelle Familien und Sozialraumarbeit im Landratsamt und Vorsitzende des Vereins Mittendrin. "16- 17-jährige Jugendliche mit Behinderung haben dieselben Bedürfnisse wie Jugendliche ohne Behinderung. Sie wollen Freunde treffen und gemeinsam mit ihnen feiern und tanzen", sagt Jugendhausleiter Daniel Leguy-Madzar.

Um die Hemmschwellen auf beiden Seiten abzubauen, veranstalten die Organisationen für Jugendarbeit eine Veranstaltung mit verschiedenen Workshops. Hier können sich die Jugendlichen gemeinsam beim Graffiti sprayen, Hiphop tanzen oder beim Drum Circle vergnügen, sich im Stockkampf messen, am Snake-Tree klettern oder beim Rollyparcours ihre Geschicklichkeit testen. Abends wird bei heißer Discomusik kräftig gefeiert, für die Musik sorgen DJ Roc Hound und DJ Black Tro. Beide kommen aus der Doppelstadt und legen in den angesagten Clubs auf.

Bereits im vergangenen Jahr fand eine Inklusionsparty im Münsterzentrum statt. "Wir haben jedoch gemerkt, dass das Münsterzentrum kein Anziehungspunkt für die Jugendlichen ist." Mit dem Jugendhaus als Veranstaltungsort hoffen die Veranstalter nun, einen geeigneten Treffpunkt gefunden zu haben. Um das Jugendhaus und insbesondere den Weg zur Scheuer barrierefrei zu machen, wurden extra Rampen für Rollstuhlfahrer angefertigt.

Jan Cebulla freut sich schon auf die Party. Der 18-Jährige sitzt im Rollstuhl. In seiner Heimatstadt Bad Dürrheim geht Jan regelmäßig ins dortige Jugendhaus. "Wenn ich Lust habe wegzugehen, rufe ich ein paar Freunde an, die mich dann zuhause abholen", erklärt er. Jan Cebulla ist im dortigen Jugendhaus voll akzeptiert und er würde sich freuen, wenn auch andere Jugendliche mit Behinderung das Jugendangebot der Kommunen nutzen würden.

Party-Programm

Die All-Inklusive-Inklusionsparty findet statt am Samstag, 1. April, ab 14 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum K 3 in der Kalkofenstraße 3a in VS-Villingen. Organisatoren sind der Landkreis, die Stiftung Liebenau, Carl-Orff-Schule, Christy-Brown-Schule, Diakonie, Stadtjugendpflege und die evangelische Jugend. Finanziert wird die Veranstaltung von der Aktion Mensch, Ab 18.30 Uhr spielen die Bands WG and friends, außerdem gibt es eine Darbietung des Cajon-Workshops aus Donaueschingen. Ab 20 Uhr steigt die Party mit den DJ's Roc Hound und Black Tro. Der Eintritt ist frei. Auskunft zu Abholdiensten und Betreuung erteilt Susanne Brodbeck, Telefon 07721/913-7054. (spr)