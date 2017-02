Zwischen den Beschlüssen des Gemeinderates und der Realisierung von Investitionen klafft in Villingen-Schwenningen eine immer größere Lücke

Ein Haushalt ist Politik in Zahlen. Und die Zahlen, die im Haushaltsplan der Stadt für 2017 auf dem Papier stehen, sind insgesamt sehr erfreulich. Allerdings klafft das, was da jährlich aufs Papier gebracht wird und die Realität zunehmend auseinander. Das liegt daran, dass die Stadt derzeit in Geld schwimmt, weil sie seit Jahren hohe Steuereinnahmen hat. Die Investitionen in die sanierungsbedürftigen Schulen, Verkehrswege oder in neue Industriegebiete steigen kräftig an, doch das Nadelöhr sind die technischen Ämter, deren Personalbestand mit den wachsenden Aufgaben nicht Schritt hält. Der Haushalt mutiert daher zunehmend zur bloßen politischen Willensbekundung der Gemeinderats-Mehrheit. Doch Papier ist geduldig. Wann was tatsächlich gemacht wird, das entscheidet leider immer mehr die Verwaltung nach den Gesetzmäßigkeiten ihrer Arbeitsabläufe – und im Zweifelsfall nach Gusto der Verwaltungsspitze. Ein unbefriedigender Zustand, bei dem Enttäuschungen programmiert sind. Mit Haushaltsklarheit und -wahrheit hat dieses Gewurstel nicht mehr viel zu tun. Auf Gemeinderat und OB warten hier zähe Herausforderungen. Am Thema einer realistischen Investitionsplanung sind sie bisher ebenso gescheitert wie an der zentralen Aufgabe, die davonlaufenden Kosten im Verwaltungshaushalt in den Griff zu bekommen.