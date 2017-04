Villingen Osterausflug führt nach St. Peter

Kreuzweg auf dem dortigen Friedhof stammt von Villinger KünstlerUmmenhofer-Figuren seit 1853 auf dem Friedhof

VS-Villingen/St. Peter – Im Allgemeinen führen österliche Ausflüge nicht auf den Friedhof, auch wenn die Botschaft von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi den Sinn für Ostern ausmacht. Doch ein ganz besonderer Kreuzweg in Richtung Freiburg bietet sich für geschichtsbewusste Villinger für die Ostertage an: der Kreuzweg auf dem Friedhof in St. Peter. Dort schmücken 90 Vollplastiken des Villinger Hafnermeisters Dominicus Ummenhofer (1805 bis 1876) in 14 Bildstöcken den Gottesacker: von der ersten Station mit der Verurteilung bis zur Grablege Jesu.