Villingen-Schwenningen Osemali thront wieder in Tannheim

Die Tannheimer Narren laden sich zum Auftakt Gäste ein, zudem erhalten neue Mitglieder ihre närrische Weihen. Das Taufwasser wird dazu im grünen Gießkännchen gebracht.

Fasnet kann kommen, die Tannheimer Narren und zuhauf närrische Zivilisten am Straßenrand haben das fasnetsheilige Osemali zu seiner närrischen Ehrenloge auf dem Dorfbrunnen gegenüber der Festhalle begleitet. Und nicht nur sie: Im Jubiläumsjahr 2017 luden sie die Zünfte aus der Nachbarschaft ein – und die kamen gerne zu diesem kleinen, aber heimeligen Nachtumzug.

Angeführt wurde der fröhliche Umzug wie immer von der Musikkapelle Tannheim, gefolgt von den närrischen Abteilungen der Osemali-Zunft. In ihrer Mitte die neuen Jünger, die den närrischen Geist in der Sänfte durch den Ort zum Narrenbrunnen trugen. Dahinter zahlreich die geballte Gästeschar mit den Glasern aus Herzogenweiler, den Wolfbach-Rolli aus Pfaffenweiler, den Burgnarren vom Hammer, die Gayser aus Obereschach, die Klosternarren aus Neudingen, die Wetti-Zunft aus Behla, die Bad-Milli-Hexer aus Hubertshofen und aus Wolterdingen nicht nur die Bregtalglonki, sondern laut vernehmlich auch die Stoaklopfer mit ihrem Steinbruch-Wagen.

Das Wetter war den Narren trotz eher eisiger Temperaturen und leichtem Schnee hold, dem fröhlichen Fasnetsauftakt am Dorfbrunnen stand nichts im Wege. Als Narrenvatter begrüßte Vize-Zunftmeister Christian King die zahlreich anwesenden Narren und Zuschauer, wobei ein Raunen durch die Reihen ging: Dass er es ist, „es isch halt eso“, verkündigte er tiefsinnig. Da die Zuleitungen zum Narrenbrunnen komplett zugefroren waren, wurde kurzerhand der Vorplatz zum Taufbecken erklärt, wodurch die Zaungäste auch viel näher am Geschehen sein konnten.

Zeremonien-Meisterin Kerstin Neugart brauchte keine Überzeugungsarbeit zu leisten, denn die Neuen mit Mareike Lorenz, Dennis Hug, Fabian Hildebrand, Tim Schlenker und Felix Weißer stimmten den Osemali-Geboten vernehmlich zu – wie zum Beispiel, wenn ein Osemali anfängt zu singen, sich dazu zu gesellen und mindestens in doppelter Lautstärke mitzusingen. Das Taufwasser im grünen Gießkännchen hatte Kerstin Neugart von zu Hause selbst mitgebracht. Bei einer unvorhergesehenen Ganzkörpertaufe hätte sie ihre liebe Mühe gehabt und die Eisdecke des Wolfsbaches aufsägen müssen.

Auch die Kinder-Osemali bekamen am Narrenbrunnen ihr Narrengesicht überreicht. Ab dem zehnten Lebensjahr dürfen die Jungen mit Scheme an der Fasnet auf d'Gass. Somit wurden auch Lisa Riedmüller, Luzian Heberle und Lars Hug am Narrenbrunnen sozusagen von allen Gedanken, die nichts mit Fasnacht zu tun haben, reingewaschen.





Die Osemali-Zunft

An der Fasnet 1969 wurde das semali" als närrische Traditionsfigur zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Symbolfigur der Tannheimer Fasnet wurde aus einer einheimischen Sage abgeleitet, die an den langen Winterabenden immer wieder erzählt wurde. Das Osemali verkörpert den Geist eines bösen Ritters, der in den Wald des Ochsenberges verbannt wurde und von dort aus sein Unwesen trieb. Dieser Tannheimer Hausberg heißt im Volksmund "Oseberg" und der Mundartausdruck „Mali" bedeutet Mann. Das Osemalihäs, genäht aus braunen, schuppenförmigen Filzstücken, ähnelt einem Tannenzapfen. Die handgeschnitzte Holzmaske wird von Kiefernreisig und vier Tannenzapfen umrahmt. So ist unschwer zu erkennen, dass es sich beim Osemali um einen Waldgeist handelt. Quelle: Osemali-Zunft