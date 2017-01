Ortsteil Herzogenweiler hängt amStadt-Wassernetz

Ortvorsteher Wangler zieht positive Bilanz des vergangenen Jahres

VS-Herzogenweiler – In der ersten Sitzung des neuen Jahres beschäftigte sich der Ortschaftsrat Herzogenweiler in der Hauptsache mit dem Jahresrückblick auf 2016. Ortsvorsteher Martin Wangler verwies dabei auf diverse Aktivitäten, die erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnten. Dazu gehörten verschiedene Reparaturmaßnahmen im Bereich der Glaserstraße in Bezug auf Randbefestigungen sowie im Bereich des Glaserstübles sowie das Auffüllen von Löchern auf der Höhe des Hofkreuzes und auf dem neuen Feldweg entlang der Kreisstraße.

Höhepunkt des Jahres war der Anschluss der Gemeinde an das städtische Wassernetz über den Hochbehälter in Pfaffenweiler durch die Stadtwerke. Nach anfänglichen Problemen bei der Druckregelung hat sich das System aber bald eingependelt und genügt inzwischen voll den Ansprüchen. Ein weiterer Höhepunkt war die Neugestaltung des Spielplatzes in Eigenarbeit durch Ortsbewohner. Im Frühjahr wurde die Wippe repariert und im Herbst errichtete man eine Multikletteranlage und installierte eine neue Baby-Schaukel. Dazu wurde noch die Bolzplatzumrandung erneuert.

Erstmals wurden auch der Wechselflor und die Bepflanzung der Rathausblumen von ehrenamtlichen Helfern übernommen. Freiwillige Helfer haben auch einen blitzgeschädigten Baum am oberen Wolfbach gefällt und verarbeitet.

Eine Neuheit der besonderen Art ist die Anbindung des Dorfes an die Taktung des städtischen Busverkehrs. Allerdings hat sich der neue Komfort augenscheinlich noch nicht überall herumgesprochen, schaut man auf die Nutzung. Was aber noch fehlt, ist die Breitbandanbindung an das Internet. Aber auch da sind die Dinge im Fluss, zumal von den Betreibern eine Basisleitung in Richtung Vöhrenbach geplant ist, die am Ort vorbei führt. Insgesamt gesehen sei der kleine Stadtbezirk gut in Schuss. Bei den Einwohnern sei erstmals wieder seit Langem eine Trendwende zu konstatieren. Zählte man noch vor einem Jahr 171 Einwohner, sind es derzeit „schon“ 172.

Saniert wurde auch die Wand an der Rückseite des Rathauses, wo sich weitflächig Salpeter in das Gemäuer gefressen hatte. Im Innenbereich wurde die Heizungsleitung zum Öltank erneuert und die Anlage auf den neusten technischen Stand gesetzt. Ebenso wurden die Toiletten-Armaturen im Obergeschoss erneuert. Erneuert beziehungsweise ergänzt wurde der Fuhrpark des Gemeindearbeiters mit einem neuen Rasentraktor sowie einem Handrasenmäher. Auch wurde eine zusätzliche Dog-Station am Rundweg im Bereich des Wolfbachstichs installiert. Diese habe sich in der Tat schon gelohnt.