vor 30 Minuten Alexander Hämmerling Villingen-Schwenningen Ortschaftsrat besichtigt Neuerungen im Marbacher Kindergarten

Seit 1. April bietet der Marbacher Kindergarten eine Ganztagsbetreuung an. Der Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung besichtigt, in der es nun auch einen Schlafraum gibt.