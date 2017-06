VS-Tannheim Ordnungsamt-Einsatz: Tannheimer von der Stadt enttäuscht

Wie eine Lärmkontrolle des Ordnungsamtes beim Festwochenende in Tannheim für Wirbel gesorgt hat. Eine Rekonstruktion der Ereignisse am Samstag.

Wer die Enttäuschung von Anja Keller und den anderen 17 Mitgliedern des Festausschusses in Tannheim über den Einsatz des Ordnungsamtes am Samstagabend verstehen will, der muss sich anschauen, was bis dahin passiert war.

Eineinhalb Jahre hat die Vorbereitung für das Festwochenende zum Stadtjubiläum gedauert, eine Woche lang bauen hunderte ehrenamtliche Helfer von morgens acht bis abends acht alles auf, zwei Tage lang sind 350 Helfer im Einsatz um einen Umzug mit 400 Teilnehmern zu stemmen und tausende Besucher zu versorgen. "Wir haben das Fest doch für die Stadt ausgerichtet, dass ausgerechnet von dort der Auftrag kam zu kontrollieren, das hat dann natürlich für Aufregung gesorgt."

Ernst Reiser hatte das Thema im Technischen Ausschuss am Dienstag auf den Tisch gebracht und Ralf Glück, der Leiter des Ordnungsamtes, hatte auch bereits versucht, dazu Stellung zu nehmen. Er sagt: "Kontrolliert wurde, weil wir aus Pfaffenweiler dazu aufgefordert wurden." Damit löst er die nächste Aufregung aus. "Jeder in Pfaffenweiler ist bestürzt über diese Aussage", sagt Ortsvorsteher Martin Straßacker am Mittwoch. "Damit haben wir weiß Gott nichts zu tun. Ich war ja selbst auf dem Fest." Der Hinweis kam jedenfalls nicht von der Ortsverwaltung, das hat auch Glück eingeräumt.

Fakt ist: Bei der Polizei Villingen ging um 0:57 Uhr eine Lärmbeschwerde ein. Das bestätigt die Dienststelle auf Nachfrage und Ralf Glück habe den entsprechenden Bericht vorliegen, nachdem es sich um eine Beschwerde von Anwohnern gehandelt haben soll, das teilt er über die Pressestelle mit. Fakt ist auch, das Ordnungsamt hat moderat gehandelt. Angesetzt war nur eine Kontrolle und die wurde erst eine Stunde nach der vereinbarten Sperrzeit durchgeführt. Einvernehmlich vereinbart war im Vorfeld, so Pressesprecherin Oxana Brunner, ein Ende der Bewirtung im Außenbereich um 3 Uhr (die normale Sperrzeit beginnt um 23 Uhr) und das Musikende um null Uhr. In der Festhalle durft bis 5 Uhr gefeiert werden.

Kontrolliert wird, so Brunner, bei Beschwerden, bei routinemäßigen Fahrten und bei größeren Festen sowieso. In Tannheim wurde erst eine Stunde nach der vereinbarten Sperrzeit kontrolliert. Das ist moderat. Mehrmalige Kontrollen bei solchen Festen sind Rutine. Das haben am Wochenende auch die Südstadtsiedler bei ihrem Sommerfest erfahren. Viermal, sagt Vorstand Harald Beha, wurden wir kontrolliert. "Es gab konkrete Beschwerden sowie Probleme beim Parken", sagt Brunner. Bis 22 Uhr durften sie Musik spielen, bis 23 Uhr hätte der Platz geräumt sein sollen. Die Band spielte bis 22.15 Uhr und Beha sagt: "Wie soll ich einen Platz mit 600 Leuten räumen?" Es wurde ein Uhr, bis alle weg waren.

Um ein Uhr in Tannheim am Samstagabend wollen die Mitglieder des Festausschusses gerade selbst ein wenig das Fest genießen, für das sie so hart gearbeitet haben. "Man hätte sich auch mal hinsetzten können", sagt Keller. Dann kommen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Die Musik läuft noch. Das Ordnungsamt verlangt, sie abzustellen, das ist eine Stunde nach der Sperrzeit. Keller sagt, sie Musik soll leiser gemacht werden. Sie fragt auch, ob eine Beschwerde vorliege. Die Antwort lautet da noch Nein. Ein paar Minuten später klingelt dann das Telefon. "Jetzt", habe der Mitarbeiter des Ordnungsamtes gesagt, "liegt eine Beschwerde vor." Da war es kurz nach eins.

Anja Keller geht es nicht darum, die Arbeit des Ordnungsamtes zu kritisieren. Sie stört wohl nur, dass hier quasi unter Freunden kontrolliert wurde.