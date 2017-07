Villingen-Schwenningen Offenbar Austrittswelle bei der Gewerkschaft Verdi

Personalie Rolf Schützinger sorgt für große Unruhe unter den Mitgliedern, die kleine Gewerkschaft Komba bestätigt 80 Neuzugänge allein aus VS.

Villingen-Schwenningen - Im Januar berichtete der SÜDKURIER über die Einsetzung von Rolf Schützinger als Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Schwarzwald-Bodensee, zuständig für den Bereich 3, Öffentlicher Dienst. Bei dem Namen stellten sich bei nicht wenigen Gewerkschaftsmitgliedern, insbesondere beim öffentlichen Dienst der Gemeinde Villingen-Schwenningen, sogleich heftige Bauchschmerzen ein. "Unsensibel", war noch der mildeste Kommentar, den man damals eher unter der Hand zu hören bekam. Denn mit dem Namen Schützinger verbindet man in der Doppelstadt das rechtsgerichtete Gemeinderatsmitglied Jürgen Schützinger – den Vater von Rolf Schützinger.

Manche Gewerkschafter sahen sogar einen Gewissenskonflikt auf städtische Mitarbeiter zukommen, falls sie den Rechtsbeistand des neuen Gewerkschaftssekretärs in Anspruch nehmen sollten. Alles kein Grund, bemerkte Andreas Henke, Pressesprecher von Verdi in Stuttgart, damals auf Nachfrage. Eine Sippenhaft gebe es nicht, Rolf Schützinger habe sich klar distanziert von den Aktivitäten des Vaters, überzeuge durch Fachwissen und Kompetenz und stehe fest zur demokratischen Grundordnung.

Wie aus gut informierten Kreisen nun zu erfahren ist, hat diese Argumentation die Mitglieder im Schwarzwald-Baar-Kreis keinesfalls überzeugt. Bis dato sollen an die 100 Mitglieder bei Verdi ausgetreten sein. Viele haben bei der kleinen Fachgewerkschaft Komba eine neue Heimat gefunden. Sogar der Chef der Gewerkschaft, Frank Bsirske, so wird berichtet, soll sich schon erkundigt haben, was denn da im Schwarzwald los sei.

Mehrere Nachfragen bei der Geschäftsstelle von Verdi in VS-Schwenningen, ob Rolf Schützinger denn überhaupt noch der für den Bereich zuständige Sekretär ist, führten allerdings zu keinem Ergebnis. Im Gegenteil, bei erstem Kontakt und der berechtigten Frage gab es nur eine heftige emotional gefärbte Abfuhr von Seiten der Bezirksgeschäftsführerin Sylvia Nosko und die Auskunft, man rede nicht mit der Presse über interne Personalien.

Weitere Recherchen ergaben jedoch, dass die Stelle des zuständigen Gewerkschaftssekretärs für den Bezirk offensichtlich vakant ist. Geht man nämlich auf die Homepage von Verdi, so findet man unter dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee und dem hier zuständigen Sekretär für den öffentlichen Dienst zumindest nur ein N. N., Nomen Nominandum, lateinisch für „noch zu nennender Name“. Keineswegs verzeichnet ist jedoch der noch im Januar 2017 feierlich begrüßte und heute nur noch in den nachrichtlichen Erwähnungen von Verdi zu findende „Neue“, Rolf Schützinger.

Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren ist, soll angeblich Andreas Gallus diese Stelle zukünftig einnehmen. Zumindest Gewerkschaftssekretär ist Gallus heute schon, wie man über die Homepage von Verdi im Gegensatz zur Personalie Rolf Schützinger in Erfahrung bringen kann.

Wie der Vorsitzende des Ortsvereins BTBkomba Freiburg, Matthias Zipfel auf Nachfrage bestätigt, sind tatsächlich rund 80 Neuzugänge im Laufe der vergangenen Monate allein aus Villingen-Schwenningen zu verzeichnen. „Bei solch einem Zulauf fragt man dann schon mal nach, warum die unbedingt zu uns wollen. Und da fiel immer der Name Schützinger“, so Matthias Zipfel wörtlich.

Die Gewerkschaft Komba ist eine Fachgewerkschaft für Beschäftigte im Kommunal- und Landesdienst mit derzeit rund 80 000 Mitgliedern deutschlandweit. In Baden-Württemberg nennt sie sich BTBkomba und ist ein Zusammenschluss mehrerer Fachgewerkschaften. (us)