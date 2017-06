Villingen-Schwenningen Obst-Eis machen  das ist ja kinderleicht

Der St. Michael Kindergarten nimmt an den Schulfrucht-Tagen teil. Dafür haben die Kindergärtnerinnen sich etwas besonderes ausgedacht, gesundes Essen ist ohnehin täglich ein Thema.

Schon morgens um acht Uhr sind die Kinder fleißig am Obst schneiden. Kiwis werden kleingehakt, Orangen geschält und ausgepresst. Die Kinder des Sankt Michael Kindergartens bereiten ihr eigenes Obst-Eis zu.

Der Kindergarten nimmt erstmals an den Schulfrucht-Tagen teil. "Wir wollten damit das Thema gesunde Ernährung aufgreifen", sagt Jennifer Heitzmann, Erzieherin der Einrichtung. Ausgewogene Mahlzeiten seien jeden Tag Thema im Kindergarten. "Es ist uns aufgefallen, dass es Kinder gibt, die immer das Gleiche oder sogar Ungesundes dabei haben." Dabei könne Obst und Gemüse sehr vielfältig sein. "Es gibt Obst, das gesund, lecker und spaßig ist", sagt Heitzmann. "Wir vermitteln den Kindern auch, dass Obst sie stark macht."

Die Kinder durften sich im Voraus für ein kreatives Obstrezept entscheiden. "Wir haben ein Plakat erstellt mit verschiedenen Zubereitungen, bei dem die Kinder mit einem Klebepunkt markieren konnten, was sie gerne machen wollen." Aus Äpfeln, Melonen und Bananen lässt sich viel machen. Zwischen Obstkuchen, Obstgetränk, Apfelchips, Obst-Eis und sogar Obst-Raketen fiel die Wahl auf das Obst-Eis. "Das passt gut zu den heißen Tagen und Kinder essen Eis sehr gerne", sagt Heitzmann.

Am Dienstag machen 25 Kinder bei der Zubereitung mit. "Jedes der 120 Kinder nimmt an den Schulfrucht-Tagen teil, nur an verschiedenen Tagen." In dem Stüble, wo die Kinder konzentriert das Obst schneiden, wird jeden Tag Obst und Gemüse gegessen. "Wir sehen, dass die Kinder das annehmen. Die Obstschälchen, die wir hinstellen, sind danach immer leer." Die Eltern sollen schon neugierig auf die Rezepte für die Schulfrucht-Tage gewesen sein. "Es gibt Eltern, die haben das Plakat abfotografiert und probieren die Rezepte zuhause aus", sagt Jennifer Heitzmann. Inzwischen gebe es auch Kinder, die gesünderes Frühstück mitbringen.

Für das Obst-Eis wird eine Obstsorte klein geschnitten und püriert. Dann wird es noch ein wenig mit Wasser verdünnt und geht dann im Becher mit einem Strohhalm als Stiel in die Gefriertruhe. "Ich habe auch noch nie Eis selbst gemacht", sagt Heitzmann. "Wir lernen da auch mit." Die Kinder sind genauso gespannt auf das Eis wie ihre Erzieherin. "Kiwi-Eis habe ich noch nie gegessen", sagt der vierjährige Jonas. Auch die fünf Jahre alte Leonie freue sich schon auf das Eis. Der vierjährige Levin konzentriert sich auf das Schneiden des Obstes. "Es geht schwer zu schneiden." Aber es gelingt ihm doch.

Die Schulfrucht-Tage

Die Schulfrucht-Tage finden landesweit bereits zum fünften Mal statt. Als Teil des Europäischen Schulfruchtprogrammes werden Kindertagesstätten vom 26. bis 30. Juni 2017 dazu eingeladen, ein besonderes Programm rund um Obst und Gemüse in ihren Einrichtungen zu gestalten. Ziel hinter den Tagen ist es, den Kindern ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu vermitteln, sowie den Schulfrucht-Sponsoren und -Lieferanten für ihr Engagement zu danken. Für die Einrichtung mit der kreativsten Idee, gibt es einen Preis passend zum EU-Schulobst- und -gemüseprogramm zu gewinnen.