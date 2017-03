VS-Obereschach Obereschacher Sportverein setzt sich ehrgeizige Ziele

Die Spieler des rundum erfolgreichen SV Obereschach wollen einen Kunstrasenplatz und die Mitglieder planen, dies in Eigenregie verwirklichen. Zwei Einbrüche im vergangenen Jahr im Vereinsheim belasten den Verein allerdings.

VS-Obereschach (nj) Gut lachen hat derzeit der SV Obereschach, steht doch die erste Mannschaft derzeit auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga. So erlebten die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder eine entspannte Hauptversammlung im Vereinsheim, zumal auch die Jugend und die anderen Abteilungen über ein sehr erfolgreiches Jahr berichten konnten.

So gingen der Vorsitzende, Willibald Hock, und Schriftführer Achim Halupczok noch einmal auf die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres mit dem Verteilen der Gelben Säcke, dem Sport-Weiß-Lauf und auf einem erfolgreichen Comedy-Abend in der Festhalle ein. Sehr erfreulich seien die steigenden Mitgliederzahlen, insbesondere im Jugendbereich. „Der SV Obereschach ist offensichtlich sehr beliebt, besonders auch im Umland“, so Halupczok. Leider waren auch im vergangenen Jahr wieder zwei Einbrüche im Vereinsheim zu verzeichnen, bei denen zwar keine Beute gemacht, aber viel zerstört wurde.

Für die AH-Abteilung berichtete Michael Weiß, für die Damen-Gymnastik Sandra Husseck, für die Herren-Gymnastik Jürgen Irmer, für die Damen-Mannschaft Lorraine Catarius, für die Freizeit-Volleyballer Willibald Hock und für die Jugendabteilung Michael Schilling über einen gut funktionierenden Verlauf mit steigenden Mitgliederzahlen und über die zahlreichen Unternehmungen. Auch der Spielausschussvorsitzende, Alexander Lees, berichtete Erfreuliches. Konnte doch die erste Mannschaft in ihrer vierjährigen Zugehörigkeit zur Bezirksliga mit einem sechsten Platz ihre beste Platzierung erreichen.

Über einen buchmäßigen Verlust musste Kassierer Meinrad Zimmermann berichten, da der Verein im vergangenen Jahr das Vereinsheim komplett mit neuen Möbeln ausgestattet hatte. Dennoch steht der Verein auch finanziell auf der Sonnenseite.

Ortsvorsteher Klaus Martin ging nach der einstimmigen Entlastung noch einmal auf die beeindruckenden Berichte des Vorstandes ein und bezeichnete den Verein als guten Botschafter für Obereschach. Dann konnten die beiden Vorsitzenden Willibald Hock und Bernd Zimmermann eine stattliche Anzahl für 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige Vereinszugehörigkeit auszeichnen.

Alle Ämter konnten wieder besetzt werden. So stellte sich der stellvertretende Kassierer, Meinrad Zimmermann, für den bisherigen Kassierer Matthias Weckesser zur Verfügung und dessen Amt übernahm Birgit Zimmermann. Ebenso einstimmig bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende, Bernd Zimmermann, der Spielausschussvorsitzende Alexander Lees, der stellvertretende Schriftführer Florian Stern und die beiden Platzkassierer Robert Mosbacher und Lothar Raus. Als Kassenprüfer stellten sich Ralph Dittmar und Tobias Raus zur Verfügung.

Nachdem Achim Engesser über die Unterstützung des Vereins durch den Förderverein berichtet hatte, gingen der Vorsitzende und der aktive Spieler Marvin Zimmermann, der zusammen mit anderen Spielern eine Interessengruppe gebildet hatte, auf den lang gehegten Wunsch nach einem Kunstrasenplatz ein, den der Verein in Eigenregie auf dem bisherigen Tennenplatz errichten will, was nach bisherigen Untersuchungen und Planungen auch machbar ist, wäre da nicht die Finanzierung. Sobald aber der Kostenvoranschlag vorliegt, will der Verein das Ziel zügig weiterverfolgen und sich über die Finanzierung Gedanken machen.

Ehrungen

Geehrt wurden für 25 Jahre: Patrick Fleig und Monika Raus. Für 40 Jahre: Ruth Zimmermann, Winfried Scherr, Jürgen Fleig, Rainer Glatz, Hildegard Merkle, Hans Becherer, Hans-Peter Merkle, Wolfgang Bartle, Martin Zimmermann und Robert Mang sen. Für 50 Jahre: Günter Müller, Peter Janzen, Meinrad Zimmermann, Wolfgang Zimmermann und Irmgard Weiß. (nj)