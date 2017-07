vor 2 Stunden Kurz Weiß VS-Obereschach Obereschacher Ortschaftsrat findet morsches Holz auf Spielplatz

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause traf sich der Ortschaftsrat auf dem Kinderspielplatz bei der Schule. Der wird nicht nur von vielen Kindern, sondern auch von den Grundschülern in den Pausen genutzt. Begutachtet wurden die Spielgeräte, die inzwischen in die Jahre gekommen sind.